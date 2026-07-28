경북경찰, 도박자금 1500억 ‘돈세탁 공장’ 적발…12명 무더기 구속

세줄 요약 경북경찰이 대구와 광주 오피스텔에 사무실을 차려 불법 도박사이트 자금 약 1500억 원을 세탁한 조직원 12명을 구속했다. 이들은 대포통장으로 받은 돈을 여러 계좌로 옮기며 수수료를 챙겼고, 텔레그램으로만 연락하며 매뉴얼까지 만들어 조직적으로 범행한 것으로 조사됐다. 불법 도박자금 1500억 원 세탁 조직 적발

대구·광주 오피스텔서 분산 송금 방식 운영

경북경찰, 12명 구속·2명 불구속 입건

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북경찰청은 28일 1500억 원 상당의 불법 도박사이트 자금을 세탁한 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)로 A(20대)씨 등 12명을 구속하고, 2명을 불구속 입건했다.A씨 등은 지난해 2월부터 지난 21일까지 대구와 광주 지역 오피스텔에 사무실을 차려놓고 도박사이트 운영자가 대포통장으로 전달한 도박 자금 약 1500억 원을 다른 계좌로 송금하는 방식으로 자금을 세탁·은닉한 혐의를 받는다.이들은 각자 역할에 따라 수수료 명목으로 월 400만∼5000만 원을 챙긴 것으로 조사됐다.조사 결과 이들은 범행이 들통나지 않도록 텔레그램으로만 서로 연락하며, 근무 매뉴얼과 적발 시 행동 요령 등을 만들어 신입 조직원을 교육하기도 했다.경찰은 체포 당일 현장에서 현금 4500만 원과 금 10돈, 대포통장 72개, 대포폰 97개, 타인 명의 신분증 40개를 압수했다.경찰은 관련 사건을 수사하던 중 광주와 대구 지역 조직이 서로 연계해 도박 자금을 세탁하고 있다는 단서를 확보해 이들을 체포하게 됐다.경찰은 이들에게 범죄단체 조직 혐의도 적용해 수사를 확대할 방침이다.박기석 경북경찰청 광역범죄수사대장은 “자금 세탁을 전문적으로 수행하는 유사 조직이 더 있을 것으로 보고 관련 수사를 계속 이어 나가겠다”라고 밝혔다.