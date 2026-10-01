[서울데이터랩] 미 증시 혼조 마감…기술주 강세에 나스닥 상승, 다우·S＆P500은 하락

세줄 요약 미국 뉴욕증시는 30일 혼조세로 마감했다. 기술주 비중이 큰 나스닥과 나스닥100은 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 대형 기술주 강세에 상승했으나, 다우존스와 S&P500은 금융·헬스케어·산업재 약세에 밀려 하락했다. 기술주 강세로 나스닥·나스닥100 상승 마감

금융·헬스케어 약세에 다우·S&P500 하락

인텔 급등, 메타·브로드컴 등은 약세

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30일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수별로 방향이 엇갈리며 혼조세로 거래를 마쳤다. 기술주 비중이 높은 나스닥은 상승세를 지켰지만, 경기민감주와 금융, 헬스케어 종목이 약세를 보이면서 다우존스와 S＆P500은 하락 마감했다.이날 다우존스지수는 전장보다 443.87포인트(-0.86%) 내린 50,906.05에 마감했다. S＆P500지수는 19.30포인트(-0.25%) 하락한 7,651.54를 기록했다. 반면 나스닥 종합지수는 63.52포인트(0.24%) 오른 26,861.06에 거래를 마쳤고, 나스닥100지수도 69.17포인트(0.23%) 상승한 30,408.50으로 마감했다.장중 흐름을 보면 다우존스와 S＆P500은 개장 이후 낙폭을 키우며 저가 수준에서 마감했다. 다우존스는 51,424.84로 출발한 뒤 장중 51,473.93까지 올랐지만 이후 밀려 50,906.05로 장을 끝냈다. S＆P500 역시 7,688.99에 출발해 한때 7,722.88까지 올랐으나 종가는 7,651.54로 내려앉았다. 나스닥 종합과 나스닥100도 장중 고점 대비 상승폭은 줄었지만 모두 플러스권을 유지했다.업종별로는 기술주와 일부 반도체 종목이 상대적으로 선방했다. 엔비디아는 0.51% 오른 228.38달러, 애플은 1.10% 상승한 333.02달러, 마이크로소프트는 0.77% 오른 512.90달러에 마감했다. 아마존은 1.01%, 알파벳 클래스A는 0.93%, 알파벳 클래스C는 1.01% 각각 상승했다. 테슬라도 0.56% 올랐다.반도체 관련 종목 내에서는 종목별 차별화가 나타났다. 엔비디아와 AMD가 각각 0.51%, 0.69% 상승했고 인텔은 3.71% 급등했다. 반면 브로드컴은 1.10%, SK하이닉스 ADR은 1.36%, ASML 홀딩 ADR은 1.24%, 어플라이드 머티어리얼즈는 0.12% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12,628.62로 전일 대비 0.54포인트 내렸고 등락률은 보합권 수준이었다.나스닥 시가총액 상위 종목들의 강세는 지수 방어에 힘을 보탰다. 특히 거래대금 기준으로도 엔비디아 271억달러, 애플 164억달러, 마이크로소프트 139억달러, 메타 139억달러, 테슬라 134억달러 등 대형 기술주 중심의 매매가 활발했다. 다만 메타는 1.84% 하락했고 브로드컴도 약세를 보여 기술주 전반이 일방적으로 강했던 것은 아니었다.반면 뉴욕증시 상위 20종목에서는 약세가 훨씬 뚜렷했다. 일라이 릴리가 2.33% 하락했고 제이피모간체이스는 1.24%, 버크셔 해서웨이 Class B는 0.88%, 비자는 1.79%, 마스터카드는 2.15% 각각 내렸다. 존슨앤드존슨과 애브비, 머크, 유나이티드헬스 그룹 등 헬스케어 대형주도 일제히 약세를 보였다. 경기방어주로 분류되는 코카콜라와 P＆G도 각각 0.88%, 2.05% 하락했다.금융주와 산업재 약세도 다우지수 하락 압력을 키웠다. 뱅크오브아메리카는 0.96%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.40% 내렸고 캐터필러는 1.92% 하락했다. 버크셔 해서웨이 Class A와 Class B 모두 약세를 나타냈다. 반면 뉴욕증시 상위 종목 가운데 상승한 종목은 엑슨모빌 홀딩스가 0.87% 오른 정도로 제한적이었다.시장 불안 심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 16.34로 전장보다 0.30포인트(1.87%) 상승했다. 다우운송지수도 1.37% 하락해 전반적인 경기민감주 투자심리가 다소 위축된 흐름을 반영했다.종합하면 이날 미국 증시는 초대형 기술주가 나스닥의 상승 마감을 이끌었지만, 금융·헬스케어·소비재·산업재 전반의 약세로 뉴욕증시 전통 우량주 중심 지수는 부진한 모습을 보였다. 투자자들은 기술주 강세와 경기민감주 약세가 동시에 나타난 이날 장세를 통해 시장 내부의 업종별 온도 차를 다시 확인했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]