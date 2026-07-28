한밤중 목포 주택서 불…70대 남성 숨진 채 발견

2시간여 만에 진화… 주택 전소, 정확한 화재 원인 조사 중
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119 화재 이미지. 뉴스1 제공
한밤중 목포의 한 단독주택에서 불이 나 70대 남성이 목숨을 잃었다.
28일 전남광주특별시소방본부에 따르면 전날 오후 11시 30분쯤 전남광주 목포시 용당동의 한 단독주택에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 2시간 18분 만인 이날 오전 1시 48분쯤 불길을 잡았으나, 이 불로 주택이 전소됐다.
진화 작업 과정에서 집에 거주하던 70대 남성이 숨진 채 발견됐다.
경찰과 소방 당국은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
세줄 요약
- 목포 용당동 단독주택 한밤중 화재 발생
- 70대 남성 숨진 채 발견, 주택 전소
- 경찰·소방, 화재 원인과 피해 규모 조사
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