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성주군 아파트 화재…50대 경상

김상화 기자
입력 2026-07-22 19:22
수정 2026-07-22 19:22
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세줄 요약
  • 성주읍 5층 아파트 꼭대기층 화재 발생
  • 50대 주민 연기 흡입 경상, 30여명 대피
  • 2시간여 만에 진화, 원인 조사 진행
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화재·소방 자료 이미지. 서울신문DB
화재·소방 자료 이미지. 서울신문DB


22일 오후 4시 30분쯤 경북 성주군 성주읍 한 5층짜리 아파트 꼭대기층에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

이 불로 50대 주민 1명이 연기를 흡입해 경상을 입었으며, 주민 30여명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

불은 발화 세대 79.34㎡를 태우고 2시간여 만인 오후 6시 36분쯤 모두 꺼졌다.

성주군은 한때 아파트 주변 도로를 우회하고 아파트 밖으로 대피하라는 재난 문자를 보냈다.

소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
성주 김상화 기자
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