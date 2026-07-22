상주 북천서 물놀이하던 10대 여학생 참변…심정지 상태 발견

세줄 요약 22일 오후 경북 상주시 북천에서 친구들과 물놀이하던 10대 여학생이 물에 빠지는 사고가 났다. 함께 있던 친구들이 119에 신고했고, 소방당국은 인력 47명과 차량 15대를 투입해 수색한 끝에 하류에서 심정지 상태로 발견했다. 상주 북천 물놀이 중 10대 여학생 사고

119 신고 뒤 소방당국 대규모 수색 전개

하류 30m 지점서 심정지 상태 발견

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22일 오후 3시 19분쯤 경북 상주시 계산동 북천에서 물놀이하던 10대 여학생 A양이 물에 빠지는 사고가 발생했다.A양은 친구 6명과 함께 징검다리 부근에서 물놀이하던 중 물에 빠진 것으로 파악됐다. 함께 있던 친구들이 119에 신고했다.소방당국은 인력 47명과 차량 15대를 투입해 수색을 벌여 오후 5시 4분쯤 사고 지점에서 하류 방향으로 약 30m 떨어진 곳에서 심정지 상태의 A양을 발견했다. 발견 지점의 수심은 약 1.8m였다.A양은 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌다.경찰은 A양이 하천에 빠진 경위 등을 조사하고 있다.