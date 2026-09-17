피플 인사 [인사] 입력 2026-09-17 23:31 수정 2026-09-17 23:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/09/18/20260918023006 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■매일경제신문 ◇이사대우 승진 △편집담당 겸 세지포 담당임원 김대영 ◇국장 승진 △편집국장 황인혁 ◇국장대우 승진 △논설실장직대 김선걸■매경비즈 △대표이사 전지현■MBN ◇이사대우 승진 △보도본부장 정운갑 ◇부국장 승진△논설실장직대 김희경■국립중앙박물관 △국립제주박물관장 최성애 △국립나주박물관장 김현희 2026-09-18 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지