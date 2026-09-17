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입력 2026-09-17 23:31
수정 2026-09-17 23:31
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■매일경제신문 ◇이사대우 승진 △편집담당 겸 세지포 담당임원 김대영 ◇국장 승진 △편집국장 황인혁 ◇국장대우 승진 △논설실장직대 김선걸

■매경비즈 △대표이사 전지현

■MBN ◇이사대우 승진 △보도본부장 정운갑 ◇부국장 승진△논설실장직대 김희경

■국립중앙박물관 △국립제주박물관장 최성애 △국립나주박물관장 김현희

2026-09-18 23면
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