기본사회위원회 출범 100일…“청년·노인 소통 강화”

‘기본사회 실현 추진방안’ 조만간 확정

이미지 확대 대통령 직속 기본사회위원회는 21일 위원회 출범 100일을 맞아 민간위원 전체회의를 연 뒤 퍼포먼스를 하고 있다. 기본사회위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대통령 직속 기본사회위원회는 21일 위원회 출범 100일을 맞아 민간위원 전체회의를 연 뒤 퍼포먼스를 하고 있다. 기본사회위원회 제공

세줄 요약 기본사회위원회가 출범 100일을 맞아 하반기에는 청년·노인·장애인과 섬·농어촌·인구감소지역을 대상으로 현장위원회를 열고 소통을 강화했다. 13개 전문위 논의와 부처 협업을 바탕으로 기본사회 실현 추진방안을 구체화하고, 기본법 제정에 대비한 중장기 계획도 마련한다. 출범 100일 맞은 기본사회위원회, 하반기 현장 소통 강화

청년·노인·장애인, 섬·농어촌·인구감소지역 대상 확대

기본사회 실현 추진방안 구체화와 기본법 대비

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출범 100일을 맞은 대통령 직속 기본사회위원회가 올해 하반기에 청년·노인·인구감소지역 등 현장 소통을 강화하는 현장위원회를 개최하는 등 기본사회 공감대 확산에 적극 나선다.위원회는 21일 민간위원 전체회의를 열어 소득·일자리, 주거·금융 등 13개 전문위원회 차원에서 각각 논의돼 온 기본사회 추진 방향과 전략 등을 종합 점검하고 하반기 운영 방향 등을 논의했다고 밝혔다.위원회는 지난 4월 14일 출범한 이후 ‘모두의 기본, 모두의 권리’라는 대표 슬로건 아래 기본사회 비전과 정책 과제 발굴을 위해 중앙부처 등과 40여 차례 만나 협업했다. 경제인문사회연구회와 업무협약을 맺는 한편, 농어촌 기본소득 등 기본사회와 관련한 수차례 간담회·강연을 열어 기본사회의 필요성을 역설해왔다. 이를 통해 ‘기본사회 실현 추진방안’을 확정하고 기본사회 구현을 위한 본격적인 기반 조성에 나선다는 계획이다.위원회 관계자는 “기본사회 실현 추진방안에 담길 비전·전략과 부문별 정책 내용을 구체화하기 위해 전문위와 농어촌기본소득, 햇빛·바람소득, 기본사회 지방정부 특별위원회 등 3개 특위가 각 부처와 함께 정책으로 만들고 있다”고 말했다.위원회는 올 하반기부터 청년·장애인·노인 등 대상별, 섬·농어촌·인구감소지역 등 지역별로 현장 위원회를 연다. 또 지방정부, 지역주민 등과 정기적 소통으로 기본사회 공감대를 확산한다는 방침이다. ‘기본사회 기본법’ 제정에 대비해 기본사회 추진 중장기 종합계획안도 마련한다.강남훈 위원회 부위원장은 “기본사회는 현재 겪고 있는 복합위기를 해결하고 미래세대를 위한 투자를 실천하는 길”이라며 “기본사회에 대한 공론화의 장을 마련해 국민이 필요로 하는 기본사회 정책과제들을 구체화하고 정부부처와 협력해 기본사회 기반 조성에 필요한 정책과제들을 우선 추진하겠다”고 말했다.