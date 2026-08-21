HD한국조선해양 “인도 코친조선소 합작법인 설립 검토 중단”

이미지 확대 HD한국조선해양이 공개한 1만5000 TEU급 SMR 추진 컨테이너선 조감도. 사진은 기사 본문과 무관. HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD한국조선해양이 공개한 1만5000 TEU급 SMR 추진 컨테이너선 조감도. 사진은 기사 본문과 무관. HD현대중공업 제공

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HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 “인도 코친조선소와 논의하던 블록 제작 공장 신규 건설을 위한 합작법인은 상호 논의 끝에 검토를 중단하기로 했다”고 21일 공시했다.HD한국조선해양은 지난해 7월 인도 최대 국영 조선소인 코친조선소와 포괄적 양해각서(MOU)를 맺고 다양한 사업 협력 논의를 진행해 왔다.합작법인 추진은 중단하지만 양사 간 기술 협력은 이어간다. HD현대는 코친조선소가 프랑스 선사와 계약한 소형 컨테이너선에 들어갈 엔진 등 핵심 기자재를 공급하고 설계·구매 지원 등 기술사업 협력을 지속할 계획이다.