수원 아주대병원 지하 패스트푸드점서 불…환자 등 1500명 대피, 인명피해 없어

세줄 요약 수원 아주대병원 본관 지하 1층 패스트푸드점에서 불이 나 환자와 보호자, 의료진 등 1500여 명이 대피했다. 소방당국은 인력 111명과 장비 40대를 투입해 1시간 20여 분 만에 큰 불길을 잡았고, 인명피해는 없었다. 아주대병원 지하 패스트푸드점 화재 발생

환자·보호자·의료진 1500여 명 대피

소방 111명 투입, 큰 불길 1시간 20분 만에 진화

이미지 확대 13일 오후 수원시 영통구 아주대병원 지하층 패스트푸드점 화재 현장. 경기도소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 13일 오후 수원시 영통구 아주대병원 지하층 패스트푸드점 화재 현장. 경기도소방재난본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 수원특례시 아주대병원 지하 패스트푸드점에서 화재가 나 1시간 20여 분 만에 큰 불길이 잡혔다.경기소방본부에 따르면 13일 오후 4시 32분쯤 수원시 영통구 아주대병원 본관 지하 1층에 있는 한 패스트푸드 매장에서 불이 났다.소방당국은 소방관 등 인력 111명과 펌프차 등 장비 40대를 투입해 진화 작업을 벌였고, 오후 5시 57분쯤 큰 불길을 잡았으며 현재 잔불 정리 중이다.화재 당시 본관 지하 1층에 있던 120여 명을 포함해 환자와 보호자, 의료진 등 1500여 명이 스스로 대피했다.현재 불이 난 매장이 위치한 본관 지하 1층을 제외한 나머지 층은 모두 통행이 가능한 상태인 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “화재 발생 초기 거동이 불편한 환자를 제외한 대부분의 인원이 대피했다”고 밝혔다.경찰과 소방당국은 불을 완전히 진화하는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.