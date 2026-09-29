DMZ 폭발현장에 지뢰 최소 4발 있었다…北지뢰 추가 1발 발견

오늘 3차 조사 중 폭발현장 근처서 발견

“작전참가 장병 진술과 다른 지뢰”

“매설 지뢰, 北 국경선 요새화 관련 추정”

현장 전문가들, 매설 1년 이상 경과 추정

이미지 확대 합참, 북한 수지 반보병지뢰 추가 사진 공개 합동참모본부는 29일 실시한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 3일차 현장조사에서 발견된 북한의 수지(플라스틱) 반(反)보병지뢰 1발의 추가 사진을 공개했다. 2026.9.29 합동참모본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 합참, 북한 수지 반보병지뢰 추가 사진 공개 합동참모본부는 29일 실시한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 3일차 현장조사에서 발견된 북한의 수지(플라스틱) 반(反)보병지뢰 1발의 추가 사진을 공개했다. 2026.9.29 합동참모본부 제공

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세줄 요약 군과 유엔사가 DMZ 지뢰 폭발 현장을 3일째 조사한 결과, 북한 수지 반보병지뢰 1발을 추가로 발견했다. 기존에 확인된 3발에 더해 최소 4발이 있었던 셈이며, 매설 흔적이 뚜렷해 유실보다 의도적 설치 가능성에 무게가 실린다. DMZ 폭발 현장 3일차 합동조사 진행

북한 수지 반보병지뢰 1발 추가 발견

최소 4발 매설, 의도적 설치 가능성

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우리 군과 유엔군사령부가 29일 실시한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 3일차 현장조사에서 북한의 수지(플라스틱) 반(反)보병지뢰 1발이 발견됐다고 합동참모본부(합참)이 밝혔다.이 지뢰는 폭발 상황 당시 작전 참가 장병들이 목격했다고 진술한 지뢰와는 다른 새로운 매설 지뢰로 평가된다.합참은 이날 오후 언론 공지에서 군과 유엔사가 이날 합동 현장조사를 실시했다며 “오늘 현장조사팀은 폭발 현장 근처에서 북한의 수지 반보병지뢰 1발을 발견했다”고 밝혔다.이어 “현장 조사팀은 이 지뢰가 폭발 상황 당시 작전참가 장병들이 진술한 지뢰와는 다른 수지 반보병지뢰인 것으로 평가한다”고 덧붙였다.양진혁 합참 작전부장은 이날 국회 국방위원회에서 이날 오전 10시께 2차 폭발 지점 후방 1m 정도 거리에서 이 지뢰를 식별했다고 밝혔다.합참이 공개한 사진을 보면 지표면에 매설된 모습의 해당 지뢰는 갈색 계통으로, 표면에 흙이 묻어 있고 사각형 형태다.강신철 국방부 장관은 국방위에서 국민의힘 유용원 의원이 이 지뢰에 대해 ‘유실이 아니고 매설된 게 맞지 않나. 얼핏 봐도 땅속에 파묻혀 있는 거 아닌가’라는 질문에 “매설이다”라고 답했다.지난 21일 폭발 당시 작전 참가 장병들은 철수 과정에서 1차 폭발 지점으로부터 약 1m 떨어진 곳에서 북한군 목함지뢰 형태와 유사한 갈색의 북한군 수지 반보병지뢰가 발견됐다고 진술한 바 있다.이에 더해 두 발의 지뢰가 폭발해 당초 원점 일대에 세 발의 지뢰가 있었던 것으로 군은 당초 판단해왔다. 여기에다 이날 조사에서 새로운 북한 지뢰가 추가로 발견되면서 현장에는 최소 4개의 지뢰가 있었던 것으로 나타났다.강 장관도 “(지뢰가) 3개가 아니라 하나 더, 4개가 되는 것”이라고 언급했다.현장에 서로 1~2m 거리 내에 네 발의 지뢰가 몰려 있었다는 것, 새로 발견된 지뢰의 매설된 형상 등을 볼 때 유실보다는 매설에 무게가 실린다강 장관은 ‘유실돼서 이렇게 여러 개의 지뢰가 몰릴 수 있느냐’는 질문에 “가능성이 적다”고 말하고, ‘의도적으로 매설된 것으로 봐야 하지 않느냐’는 지적에는 “(북한의) 국경선 요새화에 관련돼 했을 것으로 추정된다”고 짚었다.다만 강 장관은 “지뢰열의 흔적은 보이지 않는다”며 “(북한이) 2025년 9월에 지뢰열을 (조성)하면서 지뢰 설치했던 것보다는 훨씬 더 먼저 매설한 것”이라고 평가했다.현장 전문가들 의견은 해당 지뢰가 1년은 지난 것으로 판단한다고 권대원 합참 차장은 언급했다.군과 유엔사는 지난 27일부터 연일 DMZ 현장조사를 실시해오고 있다. 전날 2일차 현장조사에는 2차 폭발지점 2m 전까지 도달했으며 이로부터 또다시 2m 거리에 있는 1차 폭발 원점까지는 닿지 못했다.이날 3일차 조사에 투입된 인원은 우리 군 작전병력, 유엔사 군정위 비서장, 조사기관 등 총 30여 명으로 구성됐고, 21일 당시 작전을 수행했던 간부 일부도 참가했다.군과 유엔사는 이날로 일단 현장조사를 마무리하기로 했다. 권 차장은 “추가 현장은 가지 않는 것으로 (유엔사와) 합의했다”며 “가는 것은 오늘 마치는 걸로 합의했다”고 밝혔다.군은 현장 조사 내용과 국과수에 추가로 의뢰한 분석물 감정 결과 등을 종합적으로 판단해 최종 조사 결과를 내놓을 것으로 보인다.