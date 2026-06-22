추경호 “세금 운영 관사 안 써”…사비 마련 아파트 전입

세줄 요약
- 시장 관사 미사용 선언 및 사비 아파트 전입
- 관사 운영 예산 절감, 시민 재원 활용 방침
- 실용·책임 시정 강조, 남은 관사 매각 예정
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추경호 대구시장 당선인 ‘이젠 북구 주민’
추경호 대구시장 당선인이 22일 오후 대구 북구 침산2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마친 뒤 환하게 웃고 있다. 2026.6.22. 뉴스1
추경호 대구시장 당선인이 그동안 관행적으로 운영해 온 시장 관사를 사용하지 않기로 했다. 관사 운영에 따른 행정·재정적 부담을 줄이는 실용주의 시정을 구현하겠다는 추 당선인의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.
22일 대구시장직 인수위에 따르면 추 당선인은 북구 침산동에 있는 한 아파트에 주거지를 직접 마련하고 이날 관할 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마쳤다. 인수위 측은 관사 운영에 따른 예산 부담을 줄여 시민을 위한 재원으로 활용할 계획이라고 밝혔다.
추 당선인은 “민주주의 절차에 따라 대구시민의 선택으로 당선된 시장인 만큼 세금으로 운영되는 관사에 살 이유가 없다”며 “관사 운영에 수반되는 행정·재정적 부담을 줄이고 시민을 위한 재원으로 돌려, 실용과 책임 시정을 실천해 나가겠다”고 말했다.
그러면서 “대구의 변화와 혁신은 작은 실천에서 시작되는 만큼 시민들이 체감할 수 있는 현장 중심의 시정을 펼치고, 무엇보다 대구 경제 회복과 미래 성장동력 확보에 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.
한편, 대구시장 관사는 민선 4기 때 매각됐으나, 2016년 다시 매입해 운영돼 왔다. 추 당선인이 관사를 사용하지 않기로 하면서 대구시는 남아 있는 관사 2곳을 관련 규정에 따라 매각할 예정이다.
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