추경호 “세금 운영 관사 안 써”…사비 마련 아파트 전입

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

추경호 “세금 운영 관사 안 써”…사비 마련 아파트 전입

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-06-22 17:30
수정 2026-06-22 17:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 시장 관사 미사용 선언 및 사비 아파트 전입
  • 관사 운영 예산 절감, 시민 재원 활용 방침
  • 실용·책임 시정 강조, 남은 관사 매각 예정
이미지 확대
추경호 대구시장 당선인 ‘이젠 북구 주민’
추경호 대구시장 당선인 ‘이젠 북구 주민’ 추경호 대구시장 당선인이 22일 오후 대구 북구 침산2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마친 뒤 환하게 웃고 있다. 2026.6.22. 뉴스1


추경호 대구시장 당선인이 그동안 관행적으로 운영해 온 시장 관사를 사용하지 않기로 했다. 관사 운영에 따른 행정·재정적 부담을 줄이는 실용주의 시정을 구현하겠다는 추 당선인의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.

22일 대구시장직 인수위에 따르면 추 당선인은 북구 침산동에 있는 한 아파트에 주거지를 직접 마련하고 이날 관할 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마쳤다. 인수위 측은 관사 운영에 따른 예산 부담을 줄여 시민을 위한 재원으로 활용할 계획이라고 밝혔다.

추 당선인은 “민주주의 절차에 따라 대구시민의 선택으로 당선된 시장인 만큼 세금으로 운영되는 관사에 살 이유가 없다”며 “관사 운영에 수반되는 행정·재정적 부담을 줄이고 시민을 위한 재원으로 돌려, 실용과 책임 시정을 실천해 나가겠다”고 말했다.

그러면서 “대구의 변화와 혁신은 작은 실천에서 시작되는 만큼 시민들이 체감할 수 있는 현장 중심의 시정을 펼치고, 무엇보다 대구 경제 회복과 미래 성장동력 확보에 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

한편, 대구시장 관사는 민선 4기 때 매각됐으나, 2016년 다시 매입해 운영돼 왔다. 추 당선인이 관사를 사용하지 않기로 하면서 대구시는 남아 있는 관사 2곳을 관련 규정에 따라 매각할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
추경호 당선인이 시장 관사를 사용하지 않는 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로