추경호 “세금 운영 관사 안 써”…사비 마련 아파트 전입

세줄 요약 추경호 대구시장 당선인이 관행적으로 운영돼 온 시장 관사를 사용하지 않기로 했다. 북구 침산동 아파트를 사비로 마련해 전입신고를 마쳤고, 관사 운영에 따른 행정·재정 부담을 줄여 시민을 위한 재원으로 돌리겠다고 밝혔다. 시장 관사 미사용 선언 및 사비 아파트 전입

관사 운영 예산 절감, 시민 재원 활용 방침

실용·책임 시정 강조, 남은 관사 매각 예정

이미지 확대 추경호 대구시장 당선인 ‘이젠 북구 주민’ 추경호 대구시장 당선인이 22일 오후 대구 북구 침산2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마친 뒤 환하게 웃고 있다. 2026.6.22. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장 당선인 ‘이젠 북구 주민’ 추경호 대구시장 당선인이 22일 오후 대구 북구 침산2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마친 뒤 환하게 웃고 있다. 2026.6.22. 뉴스1

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추경호 대구시장 당선인이 그동안 관행적으로 운영해 온 시장 관사를 사용하지 않기로 했다. 관사 운영에 따른 행정·재정적 부담을 줄이는 실용주의 시정을 구현하겠다는 추 당선인의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.22일 대구시장직 인수위에 따르면 추 당선인은 북구 침산동에 있는 한 아파트에 주거지를 직접 마련하고 이날 관할 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마쳤다. 인수위 측은 관사 운영에 따른 예산 부담을 줄여 시민을 위한 재원으로 활용할 계획이라고 밝혔다.추 당선인은 “민주주의 절차에 따라 대구시민의 선택으로 당선된 시장인 만큼 세금으로 운영되는 관사에 살 이유가 없다”며 “관사 운영에 수반되는 행정·재정적 부담을 줄이고 시민을 위한 재원으로 돌려, 실용과 책임 시정을 실천해 나가겠다”고 말했다.그러면서 “대구의 변화와 혁신은 작은 실천에서 시작되는 만큼 시민들이 체감할 수 있는 현장 중심의 시정을 펼치고, 무엇보다 대구 경제 회복과 미래 성장동력 확보에 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.한편, 대구시장 관사는 민선 4기 때 매각됐으나, 2016년 다시 매입해 운영돼 왔다. 추 당선인이 관사를 사용하지 않기로 하면서 대구시는 남아 있는 관사 2곳을 관련 규정에 따라 매각할 예정이다.