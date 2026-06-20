‘술파티 위증’ 이화영 징역 4개월…직권남용은 공소기각

국민참여재판 10일 만에 마무리

배심원단 ‘위증 유죄’ 4대3 평결

이미지 확대 이화영 전 경기도 평화부지사가 2일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 박상용 검사 탄핵소추사건 조사 청문회에 참석해 의원 질의에 답하고 있다. 2024.10.2 오장환 기자 닫기 이미지 확대 보기 이화영 전 경기도 평화부지사가 2일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 박상용 검사 탄핵소추사건 조사 청문회에 참석해 의원 질의에 답하고 있다. 2024.10.2 오장환 기자

세줄 요약 이화영 전 경기도 평화부지사가 국회 청문회에서 한 ‘검사실 술파티’ 발언과 관련한 위증 혐의로 1심에서 징역 4개월을 선고받았다. 정치자금법 위반 혐의는 무죄였고, 직권남용·위계공무집행방해·지방재정법 위반 혐의는 공소기각됐다. 배심원단은 위증을 유죄로 봤고, 이 전 부지사 측은 항소 뜻을 밝혔다. 국회 청문회 ‘술파티’ 발언 위증 혐의 유죄 판단

이화영 전 부지사 1심 징역 4개월 선고

정치자금법 무죄, 직권남용 등 공소기각

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국회 청문회에서 이른바 ‘검사실 술파티’ 발언으로 위증 혐의 등을 받은 이화영 전 경기도 평화부지사가 1심에서 징역 4개월을 선고받았다.수원지법 형사11부는 20일 국민참여재판 선고공판에서 국회증언감정법 위반(위증) 혐의를 유죄로 인정해 징역 4개월을 선고했다.정치자금법 위반 혐의는 무죄를 선고했고, 직권남용과 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의는 공소기각했다.배심원단은 전날 오후 6시쯤부터 9시간 30분 동안 평의를 진행했다. 위증 혐의는 4대3으로 유죄 의견을 냈고, 재판부는 이를 받아들였다. 재판부는 검사실 관계자들의 진술은 일관된 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성이 부족해 신빙성을 인정하기 어렵다고 판단했다.정치자금법 위반 혐의는 범죄가 합리적 의심 없이 증명되지 않았다며 배심원 7명 전원이 무죄 의견을 냈고, 재판부도 이를 그대로 받아들였다.재판부는 대북 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에 대해서는 검찰의 공소권 남용이 인정된다며 직권으로 공소를 기각했다. 기소되지 않은 피고인의 공범 관계를 다른 사건 재판에서 먼저 판단받게 한 것은 방어권을 침해한 것이라고 밝혔다.이 전 부지사 측은 위증 유죄와 공소기각 결정 모두 받아들이기 어렵다며 항소하겠다는 뜻을 밝혔다.검찰은 앞서 위증과 직권남용 등의 혐의에 대해 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 벌금 500만 원을 각각 구형했다.