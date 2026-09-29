여름휴가 명소 ‘이곳’ 갔다가…면도날 이빨 가진 ‘독 복어’ 공포 [월드픽]

세줄 요약 그리스 자킨토스섬 해변에서 물놀이하던 영국인 여성이 독성 복어에 물려 병원으로 옮겨졌다. 은빛볼 복어는 수에즈 운하를 거쳐 지중해로 퍼졌고, 사람을 다치게 하거나 그물을 망가뜨리는 사례가 늘고 있다. 전문가들은 서식 확산을 막기 위한 감시와 신고가 필요하다고 강조했다. 그리스 해변서 영국인 여성, 독 복어에 물림

은빛볼 복어, 지중해로 확산하며 경고 확산

사람 부상·어업 피해 동시 우려 증폭

이미지 확대 그리스 자킨토스섬 칼라마키 해변. 위키미디어 커먼스 닫기 이미지 확대 보기 그리스 자킨토스섬 칼라마키 해변. 위키미디어 커먼스

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치명적인 독을 품은 복어가 그리스 휴양지 바다에서 영국인 관광객을 물어 병원으로 옮겨지는 일이 벌어졌다. 날카로운 이빨을 가진 이 복어가 지중해 전역으로 빠르게 퍼지면서 전문가들도 경고의 목소리를 높이고 있다.28일(현지시간) 영국 더 선에 따르면 그리스 자킨토스섬 칼라마키 해변에서 물놀이를 하던 한 영국인 여성이 복어에게 물려 급히 병원으로 이송됐다. 이 여성은 사설 병원을 찾아 상처에 응급 처치를 받았다. 현지 당국은 이번 사고를 조사할 예정이다.여성을 문 것으로 알려진 물고기는 ‘은빛볼 복어’다. 원래 인도양과 태평양의 따뜻한 열대 바다에 사는 종이지만 수에즈 운하를 거쳐 지중해로 넘어왔다.2003년 지중해에서 처음 발견된 뒤로는 빠르게 서식지를 넓히고 있다. 최근에는 이 복어가 수영객을 공격하거나 어부들의 그물을 망가뜨렸다는 신고도 잇따른다.이 복어는 면도날처럼 날카로운 이빨로 사람에게 큰 상처를 입힐 만큼 무는 힘이 세다. 게다가 살과 내장에는 ‘테트로도톡신’이라는 치명적인 신경독이 들어 있다. 이 독이 든 복어를 먹으면 심장과 폐 기능 부전이 발생할 수 있다. 지난 6월에는 그리스의 한 노인 여성이 갑자기 달려든 이 복어에게 물리는 사고도 있었다.연구에 참여한 크로아티아 유라이 도브릴라 대학교의 네벤 이베샤 박사는 “이 외래종은 공격적인 성향으로 잘 알려져 있으며, 물려서 크게 다친 사례도 보고됐다”며 “지중해 남부와 동부에서는 손가락 일부가 잘려 나갈 정도로 심각한 부상을 입은 경우도 있어 걱정스럽다”고 덧붙였다.피해는 사람에게만 그치지 않는다. 먹성이 좋은 이 복어는 물고기와 갑각류, 오징어를 마구 먹어 치우고 값비싼 그물까지 찢어 놓는다. 이 때문에 어선 한 척이 해마다 입는 손해와 잃는 수입은 약 8000파운드(약 1440만원)에 이르는 것으로 추산된다.이베샤 박사는 “북부 아드리아해에서 이 복어가 발견된 것은 서식 범위가 넓어지고 있다는 분명한 경고 신호”라며 “생태계와 경제에 미칠 영향을 줄이려면 미리 감시하고 관리하는 전략이 중요하다”고 강조했다.또 “사람이 다치는 일은 드물지만, 수영객의 안전을 위협할 뿐 아니라 지역 관광 산업에 경제적 손실을 안길 수 있다”고 내다봤다.과학자들은 복어가 알을 낳는 시기에 집중적으로 잡아들여 더 이상 퍼지지 않도록 막아야 한다고 주장한다. 아울러 사람들에게 이 복어의 위험성을 널리 알리고, 발견하면 바로 신고하도록 해야 한다고 당부했다.