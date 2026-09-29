창 부러져도 정상 쐈다…스리랑카 첫 金의 기적

루메시, 창던지기 88.55m로 우승

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세줄 요약 스리랑카의 창던지기 스타 루메시 타랑가 파티라게가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 88.55m를 던져 금메달을 차지했다. 비와 비행기 사고로 창이 부러지는 악재도 이겨냈고, 스리랑카 첫 아시안게임 금메달을 안겼다. 루메시, 아시안게임 남자 창던지기 금메달

비행기서 창 파손·비 악재 속 88.55m 기록

스리랑카 첫 금메달, 올림픽 기대 확산

2026-09-30 B6면

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스리랑카의 국민 영웅 루메시 타랑가 파티라게(23)는 정말 가볍게 우승했고 환하게 웃었다. 지구본에서 차지하는 비중만큼이나 현장에서 그를 응원하는 스리랑카 사람들의 수는 적었지만 그의 존재감만큼은 하늘을 찔렀다.스리랑카에서 등장한 세계 육상계의 보석 루메시가 아시안게임까지 제패했다. 루메시는 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 창던지기에서 88.55m의 기록으로 금메달을 땄다. 올해 출전한 14번째 국제대회에서 13번째 우승이다.그는 어린 시절 크리켓 선수로 활약하다 창던지기 선수로 전향했다. 창던지기 선수로서 지원을 받고자 2023년 공군에 입대했고 지난 8월 부사관으로 진급했다. 지난해까지는 유망주였지만 올해 기량이 제대로 폭발했다. 지난 6월 이탈리아 로마에서 열린 다이아몬드리그에서 92.62m를 던지는 등 올해 창던지기에서 나온 4차례 90m 이상 기록 중 3회가 그의 몫이었다.이날 비가 내린 데다 대회 출전을 위해 탑승한 비행기에서 평소 쓰던 창을 다 박살 내는 바람에 긴급히 새 창을 공수하는 우여곡절도 겪었다. 경기 후 만난 루메시는 “스리랑카 최초의 금메달을 따게 돼서 기쁘다”면서 “다만 비가 내려 제대로 창을 잡지 못했고 기대만큼 멀리 던지지 못했다. 비가 오는 날에 던지는 건 정말 어렵다”고 털어놨다.스리랑카는 아시안게임에서 금메달이 1개 나올까 말까 한 국가다. 가난한 나라여서 스포츠 발전이 저조해 역대 올림픽에서 은메달 두 개(1948년·2000년)밖에 없다. 2024 파리 올림픽 6명, 2020 도쿄 올림픽 9명이 출전했을 정도로 올림픽은 극소수만 출전한다.그의 우승은 스리랑카 최초의 올림픽 금메달로 이어질 수 있다는 점에서 기대가 크다. 루메시는 “올 시즌은 전반적으로 매우 좋았다. 내년에 다시 뵙겠다”고 인사를 전했다. 이어 “다음 목표는 세계선수권이고 그다음이 올림픽”이라며 세계 육상 역사를 새로 쓸 2028 로스앤젤레스 올림픽 우승을 예고했다.