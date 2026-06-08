‘절차적 공정성’에 민감한 청년층… 선관위 상식 밖 운영에 문제의식

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거리로 나온 2030… 전문가 분석

이미지 확대 청년들의 외침 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시민들이 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 사흘째 집회를 열고 태극기를 든 채 재선거를 요구하는 구호를 외치고 있다. 경찰 비공식 추산 최대 3만여명의 참가자 중 절반가량이 2030세대로 집계되면서 ‘공정’에 민감한 청년층이 선거 절차에 대한 불만을 집단행동으로 표출했다는 분석이 나온다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 청년들의 외침 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시민들이 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 사흘째 집회를 열고 태극기를 든 채 재선거를 요구하는 구호를 외치고 있다. 경찰 비공식 추산 최대 3만여명의 참가자 중 절반가량이 2030세대로 집계되면서 ‘공정’에 민감한 청년층이 선거 절차에 대한 불만을 집단행동으로 표출했다는 분석이 나온다.

이지훈 기자

세줄 요약 6·3 지방선거 뒤 청년층이 투표용지 부족 사태를 강하게 규탄한 배경에는 절차적 공정성에 민감한 세대 특성이 있다는 분석이 나왔다. 전문가들은 선관위의 상식 밖 운영이 참정권 훼손으로 읽혔고, 주거·일자리·자산 격차 같은 경제적 불공정이 표심과 시위로 이어졌다고 봤다. 청년층, 투표용지 사태에 절차 공정성 분노

선관위 운영 논란, 참정권 훼손 인식 확산

주거·일자리 격차, 경제 공정성 불만 증폭

2026-06-08 2면

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6·3 지방선거 이후 청년층이 투표용지 부족 사태를 규탄하는 배경엔 공정에 민감한 세대 특성이 반영됐다는 분석이 나온다. 특히 ‘절차의 공정성’을 중요하게 생각하는 2030세대가 선거관리위원회의 상식 밖 운영에 분노했다는 것이다. 또한 ‘경제적 공정성’이 화두로 떠오르면서 부동산과 주식시장, 일자리 등 경제적으로 소외된 청년들이 이번 지선 투표장과 잠실 개표소 시위 현장에서 불만을 표출하고 있다는 지적이 제기된다.이신화 고려대 정치외교학과 교수는 7일 “선거 절차의 공정성에 문제의식을 느낀 청년들이 거리로 나오고 있다”며 “이번 사태 역시 특정 진영의 문제가 아니라 선거 절차와 참정권이라는 기본 원칙이 훼손됐다는 점에서 청년들이 목소리를 내는 것”이라고 밝혔다.허창덕 영남대 사회학과 교수도 “청년들은 투표용지 사태가 잘못됐다는 점을 주장하고 싶어 한다”며 “순수하게 선거 투명성에 대한 열망이 표출된 것”이라고 말했다. 이어 “현장에서 정치인들이 발언하려고 해도 청년들이 ‘하지 말라’고 하지 않나”라며 “정치적인 레토릭을 가지고, 정치적으로 계산하는 것을 못하게 하는 것”이라고 강조했다.전문가들은 2030세대가 현 상황에 대한 불만을 정권에 대한 반감으로 표출하고 있다고 밝혔다. 특히 보수 지지율이 높아진 건 특별히 우경화됐다기보다 공정 이슈에 예민한 세대가 ‘경제적으로 공정한가’라는 의문을 갖기 시작했다는 것이다. 정부는 연일 최고치를 경신하는 코스피 등을 성과로 내세웠으나 4050세대에 비해 기초 자산이 적은 청년들에겐 체감 효과가 크지 않았고, 오히려 정부가 고강도 부동산 정책을 펼치면서 전월세 시장이 불안정해진 것이 영향을 미쳤다는 지적이다.차재권 부경대 정치외교학과 교수는 “서울 전월세가 상승하면서 30대 여성까지 돌아섰다. 정파적인 판단이 아니라 부동산과 관련한 개개인의 현실이 선택에 녹아든 결과”라고 분석했다.일자리 격차에서 오는 상대적 박탈감이 청년 표심을 자극했다는 평가도 있다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 “(삼성전자 성과급은) 일자리에 따른 성과물의 차이까지 수면 위로 드러난 계기였다”며 “청년들이 대기업의 성과급 규모를 보며 각자 열심히 살아온 삶을 부정당했다고 느꼈을 것”이라고 강조했다.이 교수는 “청년들이 취업, 주거, 병역 등에서 손해를 보고 있다는 의미로 항의 투표하는 경향이 짙어지고 있다. 합리적 보수에서 공정을 찾으려 하는 것”이라며 “이데올로기의 관점이 아니라 청년들의 현실적인 불만이나 불안에 초점을 맞춰야 그들의 요구를 이해할 수 있다”고 밝혔다.