‘계약 미체결’ MVP 출신 두경민 못 뛴다…은퇴 11명 발표

KBL, FA 재협상 결과 발표…시장 마감

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남자프로농구 자유계약(FA) 시장이 마감한 가운데 2017~18시즌 정규리그 최우수선수(MVP)에 선정됐던 두경민 등 9명의 선수가 계약을 체결하지 못했다. 11명은 은퇴를 발표했다.한국농구연맹(KBL)은 8일 FA 원소속팀 재협상 결과를 공개했다. 서울 삼성 박민우·김한설, 고양 소노 김영훈·홍경기, 안양 정관장 김영현, 부산 KCC 정배권, 수원 KT 김재현, 대구 한국가스공사 최진수·박지훈·최창진·최주영은 정든 코트를 떠나게 됐다. 일찌감치 은퇴를 결정한 함지훈, 김근현, 차바위까지 더하면 은퇴선수는 총 14명이 된다.창원 LG 두경민, 원주 DB 박상우, 소노 김도은, 서울 SK 김건우, 울산 현대모비스 이우정·강현수에 장문호, 박세진, 김민욱이 계약 미체결 상태로 남았다. 은퇴는 아니다. 계약 미체결 선수 9명은 내년에 다시 FA로 공시될 수 있다.올해 FA 협상 대상자 48명 가운데 12명은 원소속 구단과 재계약했고 13명은 이적했다.