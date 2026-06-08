[씨줄날줄] 美 기업들의 새 수도, 텍사스

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2026-06-08 27면

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미국 경제 지형도가 바뀌고 있다. 자본은 애국심이 아니라 더 나은 토양을 찾아 움직인다. 포천이 발표한 올해 ‘미국 500대 기업’에서 텍사스주는 57개 기업이 본사를 둔 곳으로 캘리포니아주(56개)를 다시 앞섰다. 차이는 근소하지만 상징성은 작지 않다.한때 혁신의 심장이던 캘리포니아를 카우보이의 땅 텍사스가 제친 장면은 미국 기업들이 어디에 미래를 걸고 있는지 보여 준다.기업들의 ‘엑소더스’는 일회성 소동이 아니다. 과도한 규제와 세금에 지친 기업들이 텍사스로 둥지를 옮기는 흐름은 이미 수년째 이어졌다. 신호탄은 테슬라였다. 2021년 실리콘밸리를 떠나 오스틴으로 본사를 옮긴 테슬라의 행보는 업계에 큰 파장을 일으켰다. 일론 머스크는 성공에 취해 오만해진 캘리포니아를 향해 날을 세웠고, 이후 오라클·HPE·찰스 슈와브·셰브론 등 굴지의 기업들도 그 뒤를 따랐다.텍사스의 흡인력은 분명하다. 주(州) 소득세가 없고 기업 세 부담도 상대적으로 낮다. 오스틴의 기술, 댈러스의 물류, 휴스턴의 에너지가 맞물린 ‘텍사스 트라이앵글’은 대기업을 빨아들이는 거대한 성장축이 됐다. 예측 가능한 행정도 강점이다.반면 캘리포니아는 높은 세금과 규제 논란에서 벗어나지 못하고 있다. 순자산 10억 달러 이상 자산가에게 5%를 물리려는 ‘억만장자세’ 논의까지 나왔다. 복지 재원이라는 명분에도 기업인과 투자자에게는 자본을 밀어내는 신호로 읽힐 수밖에 없다. 기업은 구호보다 비용을 보고, 명분보다 예측 가능성을 본다.물론 캘리포니아의 저력은 여전하다. 애플과 구글은 건재하고 인재 풀도 압도적이다. 그러나 좋은 기업을 붙잡는 힘은 화려한 말이 아니라 마음 놓고 투자할 수 있는 환경에서 나온다.겹겹이 쌓인 규제와 불확실한 정책이 기업의 의욕을 꺾는 우리 현실에도 예사롭지 않은 장면이다. 기업의 주소가 바뀔 때는 늘 그만한 이유가 있다.박상숙 논설위원