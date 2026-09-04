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태극전사 ‘금빛 다짐’… 아시안게임 결단식

입력 2026-09-04 01:12
수정 2026-09-04 01:12
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태극전사 ‘금빛 다짐’… 아시안게임 결단식
태극전사 ‘금빛 다짐’… 아시안게임 결단식 최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회 회장 등 정부와 체육계 인사를 비롯해 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 한국 선수단이 3일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 결단식에서 선전을 다짐하고 있다. 원윤종(앞줄 왼쪽부터) 국제올림픽위원회 선수위원, 이상현 선수단장, 펜싱 오상욱, 유 회장, 최 장관, 체조 여서정, 김효열 수영 대표팀 총감독, 하형주 국민체육진흥공단 이사장.
진천 뉴스1


최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회 회장 등 정부와 체육계 인사를 비롯해 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 한국 선수단이 3일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 결단식에서 선전을 다짐하고 있다. 원윤종(앞줄 왼쪽부터) 국제올림픽위원회 선수위원, 이상현 선수단장, 펜싱 오상욱, 유 회장, 최 장관, 체조 여서정, 김효열 수영 대표팀 총감독, 하형주 국민체육진흥공단 이사장.

진천 뉴스1

2026-09-04 B6면
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