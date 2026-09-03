횡단보도 건너던 여성, 굴착기에 치여 숨져… “사고 전혀 몰랐다” 50대 운전자 긴급체포

세줄 요약 서울 광진구 구의역 인근 네거리에서 횡단보도를 건너던 70대 여성이 이동하던 굴착기에 치여 사망했다. 경찰과 소방당국은 심정지 상태로 병원에 이송했으나 끝내 숨졌다. 운전자 50대 남성은 사고를 전혀 인지하지 못했다고 주장했고, 경찰은 긴급체포해 조사 중이다. 구의역 인근 횡단보도 굴착기 충돌 사망

70대 여성 심정지 이송 뒤 끝내 숨짐

50대 운전자 긴급체포, 사고 인지 부인

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서울의 한 지하철역 인근에서 횡단보도를 건너던 70대 여성이 굴착기에 치여 사망하는 사고가 발생했다.3일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 7시쯤 서울 광진구 구의역 인근 네거리에서 70대 여성 A씨가 이동하던 굴착기에 치여 쓰러졌다.신고를 받고 출동한 119구급대가 심정지 상태의 A씨를 인근 병원으로 이송했으나 끝내 사망했다.서울 광진경찰서는 해당 사고를 낸 50대 남성 B씨를 검거해 수사 중이다.B씨는 사고 당시 굴착기를 몰다가 횡단보도를 건너던 A씨를 들이받은 혐의를 받는다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 동선을 추적한 끝에 경기 구리시에서 B씨를 긴급체포했다.B씨는 “사고 사실을 전혀 인지하지 못했다”는 취지로 주장한 것으로 파악됐다.경찰 조사 결과 B씨의 음주나 약물 투여 정황은 발견되지 않았다.경찰은 B씨에 대해 교통사고처리 특례법 위반(치사)과 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치사) 등 혐의 적용을 검토하고 있다.