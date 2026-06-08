충북선관위 청주서 1200여명 선거인명부 누락 대국민 사과

세줄 요약 6·3 지방선거 본투표가 진행된 청주 성화개신죽림동 제5투표소에서 선거인명부 1295명이 누락돼 충북선관위가 사과했다. 명부 출력 과정의 실수로 약 30분간 투표가 중단됐고, 일부 유권자는 기다리거나 돌아갔다. 김영환 지사는 부정선거 의혹을 제기했다. 청주 제5투표소 선거인명부 1295명 누락 확인

충북선관위, 준비 부족 인정하며 대국민 사과

투표 30분 중단, 일부 유권자 투표 못함

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6·3 지방선거 본투표가 진행된 청주 투표소에서 선거인 명부 일부가 누락되는 일이 발생해 충북도 선거관리위원회가 대국민 사과문을 냈다.충북도선관위는 8일 대국민 사과문을 통해 “지난 3일 청주 성화개신죽림동 제5투표소(개신주공1단지 아파트 관리사무소)에서 선거인명부 준비 부족으로 소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾은 주민께 불편과 심려를 끼쳐 깊이 사과드린다”고 고개를 숙였다.선관위에 따르면 지난 3일 오전 6시 10분쯤 문제의 투표소에서 1295명의 선거인명부(등재번호 2842번부터 4137번까지)가 누락된 사실이 확인됐다.투표소를 찾은 한 유권자 이름이 선거인명부에 없자 뒤늦게 누락 사실을 알게 된 것이다. 선관위는 선거인명부 출력 과정에서 유권자 명단이 누락된 것으로 보고 이 사실을 유권자들에게 안내한 뒤 선거인명부를 재출력해 약 30분 만에 투표를 재개했다.그 사이 이름이 누락된 30여명은 기다리거나 투표를 못하고 돌아갔다가 29명만 다시 투표에 참여했다. 선관위는 돌아간 유권자들을 위해 아파트 구내방송 등을 통해 투표를 할 수 있다고 안내했다. 선관위는 한두 명 정도가 투표에 참여하지 않은 것으로 파악하고 있다.이와 관련해 이번 선거에서 낙선한 김영환 충북지사는 전날 자신의 페이스북을 통해 “전국 60여 투표소에서 벌어진 일과 본질적으로 다를 바 없는 일이 충북에서도 일어났다”며 부정선거 의혹을 주장했다.