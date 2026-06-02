사회 [포토] 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 입력 2026-06-02 13:44 수정 2026-06-02 13:44 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/06/02/20260602800004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 전국금속노조가 기자회견을 연 이유는? 임금인상 중대재해