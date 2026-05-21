부산 특화형 생활체육 ‘달려라 러닝크루’ 11일 출발

세줄 요약
- 부산시, 러닝크루로 생활체육 참여 확대
- 수영강·다대포 활용한 수준별 코스 운영
- 전문 코치 지도와 부상 예방 교육 병행
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달려라 부산 러닝크루
부산시는 28일부터 11월까지 일상 속 러닝 문화 확산을 위한 ‘달려라부산 러닝크루’를 운영한다. 부산시 제공
부산시는 28일부터 11월까지 일상 속 러닝 문화 확산을 위한 ‘달려라 부산 러닝크루’를 운영한다고 21일 밝혔다.
‘달려라 부산 러닝크루’는 ‘함께 달리는 즐거움, 부산을 달리자’라는 슬로건으로, 해변‧강변‧공원 등 자연경관을 활용해 생활체육 참여기회를 확대하는 부산 특화형 생활체육 프로그램이다.
전문 코치의 지도 아래 러닝 전후 스트레칭, 기초 러닝 자세, 페이스 조절, 부상 예방 및 회복법, 그룹 러닝 실습 등을 익히며 생활 속에서 지속적으로 달리기를 실천할 수 있도록 지원한다.
프로그램은 러닝을 누구나 참여할 수 있도록 수준별 코스로 구성했고, 수영강과 다대포의 장소적 특성을 살려 야간코스와 오전 코스로 나눠 운영된다.
수영강 코스는 APEC 나루 공원 야외무대를 중심으로 매주 목요일 오후 7시부터 운영되며, 수영강변 야간 경관을 즐기며 달릴 수 있도록 구성된다. 다대포 코스는 다대포 러너 지원 공간을 중심으로 매주 토요일 오전 10시부터 운영되며, 해수욕장과 억새가 어우러진 해변공원을 따라 진행된다.
시는 ‘달려라 부산 러닝크루’를 러닝 기반 시설 및 후속 프로그램과 연계해 부산형 러닝 문화 확산의 기반으로 발전시켜 나갈 계획이다. 정규 러닝크루 프로그램과 함께 가족 단위 시민이 참여할 수 있는 ‘가족런’, ‘커피런’ 등과 같은 소규모 테마형 러닝 이벤트를 개최할 예정이다.
하반기에는 금련산 역사 내 러너 지원 공간 2호점 조성 등 러닝 편의시설을 확충하고, 지역 주요 러닝 코스와 연계한 프로그램도 발굴할 계획이다. 또 러닝크루를 통해 형성된 시민 참여 분위기를 11월과 12월에 각각 올해 첫 개최 예정인 ‘달려라 부산 러닝 페스티벌’과 ‘부산국제마라톤대회’로 이어가며, 부산 전역에 건강한 러닝 문화를 확산해 나갈 방침이다.
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