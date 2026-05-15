5월 중순 ‘초여름 더위’…‘스콜’에 잠기고 ‘넉 달 여름’에 갇히는 한반도[취중생]

세줄 요약 5월 중순 전국에 초여름 더위가 시작돼 낮 최고기온이 33~34도까지 올랐고, 정부는 6월부터 폭염중대경보와 노동자 보호 지침을 시행해 옥외작업 중단을 권고했다. 서울은 100년 새 기온이 3도 오르며 여름이 118일로 늘었고, 극한 호우도 열대형으로 바뀌고 있다. 5월 중순 초여름 더위 시작, 낮 최고 33~34도 전망

폭염중대경보 신설, 옥외작업 중단 권고와 무관용 대응

서울 기온 100년 새 3도 상승, 여름 118일로 확대

이미지 확대 찜통더위가 이어졌던 지난해 7월 10일 광주 북구청 공원녹지과 도시녹화팀 직원들이 기아챔피언스필드 일대 무등로에서 무더위와 폭염으로 인한 가로수 고사 방지를 위해 물주머니를 설치하고 있다. 광주 북구청 제공 닫기 이미지 확대 보기 찜통더위가 이어졌던 지난해 7월 10일 광주 북구청 공원녹지과 도시녹화팀 직원들이 기아챔피언스필드 일대 무등로에서 무더위와 폭염으로 인한 가로수 고사 방지를 위해 물주머니를 설치하고 있다. 광주 북구청 제공

지난해 9월 7일 전북 군산에 밤사이 시간당 150㎜ 이상의 강한 비가 내리면서 일부 지역이 침수되는 등 피해가 잇따랐다. 사진은 침수된 전북 군산시 나운동 상가 일대 모습. [독자 제공] 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 9월 7일 전북 군산에 밤사이 시간당 150㎜ 이상의 강한 비가 내리면서 일부 지역이 침수되는 등 피해가 잇따랐다. 사진은 침수된 전북 군산시 나운동 상가 일대 모습. [독자 제공] 연합뉴스

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5월 중순 전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 영상 30도까지 치솟으며 때 이른 무더위가 시작됐습니다. 정부는 사상 첫 ‘폭염중대경보’ 지침을 가동하며 노동자 보호를 위한 본격적인 대응에 나섭니다.기상청에 따르면 16일 낮 최고기온은 영상 33도, 일요일인 17일은 영상 34도까지 올라 평년 기온인 영상 20도~영상 25도를 크게 웃돌 전망입니다. 기상청은 일 최고 체감온도가 영상 38도 이상인 상태가 하루 이상 예상될 때 발령하는 ‘폭염중대경보’를 신설해 오는 6월부터 적용하기로 했습니다. 이는 인명 피해 가능성이 높은 극한 고온 상황에서 국민 경각심을 높이기 위한 조치입니다.정부 대응도 빨라졌습니다. 고용노동부는 지난 13일 기상청의 새로운 특보 체계에 맞춘 노동자 건강보호 지침을 발표했습니다. 지침은 폭염중대경보 시에는 긴급 조치를 제외한 모든 옥외작업을 즉시 중단하도록 강력히 권고합니다. 노동부는 영상 35도 이상에서 작업을 강행하다 온열질환 사망자가 발생할 경우 ‘무관용 원칙’에 따라 즉시 작업중지 명령을 내리고 엄정하게 조치할 방침입니다.한반도의 기후 변화는 학계의 실증적 연구 결과로도 입증됐습니다. 허창회 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수가 지난 6일 이화융합학술제에서 발표한 자료에 따르면 서울의 연평균 기온은 지난 100년 사이 영상 11.9도(1925년)~영상 14.9도(2025년)로 3도 상승했습니다. 기온 상승의 여파로 여름은 과거보다 약 20일 길어진 118일로 나타났습니다. 사실상 일 년 중 넉 달이 여름인 시대에 진입한 것입니다.강수 패턴 역시 열대 지역의 스콜과 유사한 ‘열대화’가 뚜렷합니다. 허 교수의 연구 결과에 따르면 2000년 이후 시간당 60㎜ 이상의 극한 호우 발생 빈도는 과거 대비 65% 급증했습니다. 강수 양상은 더 국지적이고 짧은 시간에 집중되는 형태로 변모해, 비가 내리는 관측소 수는 과거 18.5곳에서 최근 13.5곳으로 줄어든 반면 평균 지속 시간은 6.5시간에서 5.0시간으로 단축됐습니다.이러한 변화의 핵심은 상층 제트류의 영향을 거의 받지 않는 ‘클러스터 2’ 패턴의 출현이라는 설명입니다. 티베트 고기압 연계 상층 발산과 수증기 유입이 맞물려 발생하는 이 열대형 패턴은 1990년대 중반 이후 빈도가 집중적으로 늘며 최근의 극한 호우를 주도했습니다.허 교수는 “우리나라 호우 패턴이 중위도 타입에서 열대 타입으로 바뀌고 있다는 과학적 증거가 확인되고 있다”며 “추측성 논의를 넘어 변화한 강수 체계의 실질적인 증명에 주목하고 이에 맞춘 대응을 해야한다”고 강조했습니다.