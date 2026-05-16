경제 [속보] 이재용 “내부 문제로 심려…국민께 머리 숙여 사죄” 윤예림 기자 입력 2026-05-16 14:33 수정 2026-05-16 14:46 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/16/20260516500039 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 일본 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 2026.5.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 출장을 마치고 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 입장문을 읽고 있다. 2026.5.16 연합뉴스 이재용 “내부 문제로 심려…국민께 머리 숙여 사죄”이재용 “삼성 구성원 모두 한몸…지혜모아 한방향으로 가야” 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지