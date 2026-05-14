사다리차서 30m 아래로 추락…이삿짐센터 직원 숨져

세줄 요약
- 인천 미추홀구 아파트단지서 추락 사고 발생
- 사다리차 점검 중 50대 이삿짐센터 직원 사망
- 경찰, 부검 의뢰와 안전수칙 준수 여부 확인
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서울신문BD
고층 아파트에서 사다리차를 점검하던 이삿짐센터 직원이 추락해 숨졌다.
14일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 1시 57분쯤 인천 미추홀구 관교동 한 아파트단지에서 이삿짐센터 직원 50대 A씨가 30m 아래 지상으로 추락했다.
이 사고로 A씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.
A씨는 사고 당시 사다리차에서 이삿짐 운반도구를 점검하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 A씨 시신 부검을 의뢰하는 한편 이삿짐센터 측의 안전 수칙 여부를 확인하고 있다.
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