사다리차서 30m 아래로 추락…이삿짐센터 직원 숨져

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

사다리차서 30m 아래로 추락…이삿짐센터 직원 숨져

강남주 기자
입력 2026-05-14 11:41
수정 2026-05-14 11:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 인천 미추홀구 아파트단지서 추락 사고 발생
  • 사다리차 점검 중 50대 이삿짐센터 직원 사망
  • 경찰, 부검 의뢰와 안전수칙 준수 여부 확인
이미지 확대
서울신문BD
서울신문BD


고층 아파트에서 사다리차를 점검하던 이삿짐센터 직원이 추락해 숨졌다.

14일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 1시 57분쯤 인천 미추홀구 관교동 한 아파트단지에서 이삿짐센터 직원 50대 A씨가 30m 아래 지상으로 추락했다.

이 사고로 A씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 사고 당시 사다리차에서 이삿짐 운반도구를 점검하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 A씨 시신 부검을 의뢰하는 한편 이삿짐센터 측의 안전 수칙 여부를 확인하고 있다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨는 추락 당시 어떤 작업을 하고 있었는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로