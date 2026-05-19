“내가 상위 30% 부자라고?”…1000만명 탈락한 고유가 지원금 후폭풍

세줄 요약 정부의 2차 고유가 피해지원금 대면 신청이 시작됐으나 소득 하위 70%만 대상이어서 1000만명 이상이 제외됐다. 1인 가구 직장가입자 기준도 크게 낮아져 평범한 직장인들의 탈락이 잇따랐고, 현장에서는 형평성 논란과 문의가 이어졌다. 2차 고유가 지원금 신청 시작, 기준 강화

소득 하위 70%만 대상, 1000만명 이상 탈락

현장 혼선·형평성 논란·이의신청 운영

이미지 확대 고유가 피해지원금 2차 신청을 위해 줄지어 선 주민들 고유가 피해지원금 2차 지급 첫날인 18일 부산 부산진구 개금3동 주민센터에서 주민들이 지원금을 신청하기 위해 줄지어 서 있다. 2026.5.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고유가 피해지원금 2차 신청을 위해 줄지어 선 주민들 고유가 피해지원금 2차 지급 첫날인 18일 부산 부산진구 개금3동 주민센터에서 주민들이 지원금을 신청하기 위해 줄지어 서 있다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 고유가 2차 지원금 지급 고유가 피해지원금 2차 신청·지급 첫날인 18일 부산 부산진구 개금3동 주민센터에서 주민들이 선불카드형 지원금을 받고 있다. 2026.5.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고유가 2차 지원금 지급 고유가 피해지원금 2차 신청·지급 첫날인 18일 부산 부산진구 개금3동 주민센터에서 주민들이 선불카드형 지원금을 받고 있다. 2026.5.18 연합뉴스

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정부의 ‘2차 고유가 피해지원금’ 대면 신청이 시작되면서 전국 곳곳에서 혼란이 이어졌다. 과거 ‘민생회복 소비쿠폰’보다 대폭 강화된 소득 기준 탓에 “평범한 직장인인데 왜 탈락이냐”는 불만이 쏟아졌다.19일 행정안전부에 따르면 지난 18일 밤 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청자는 804만 4281명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만 9596명)의 22.39% 수준이다. 누적 지급액은 2조 3743억원이다.이 가운데 2차 지원금은 소득 하위 70%를 대상으로 지급된다. 과거 소비쿠폰 당시 전 국민의 90%가 지원 대상이었던 것과 비교하면 1000만명 이상이 지원 대상에서 제외된 셈이다.현장에서는 건강보험료 기준 강화에 대한 불만이 터져 나왔다.1인 가구 직장가입자의 경우 과거에는 건강보험료 22만원 수준이면 지원금을 받을 수 있었지만, 이번에는 약 13만원 이하로 기준이 대폭 낮아졌다. 연봉 기준으로 환산하면 약 7300만원 수준에서 4340만원 안팎으로 기준이 낮아진 셈이다.행정복지센터를 찾은 한 시민은 “지난번 지원금은 받아서 이번에도 될 줄 알았는데 탈락이라고 해서 당황스럽다”며 “일부러 시간 내서 왔는데 허탈하다”고 밝혔다.직장인 일부는 “빚도 많고 평범한 서민인데 건강보험료 초과라고 하더라”며 “지원금을 못 받아야 할 정도로 내가 상위 30%라는 게 말이 되느냐”고 불만을 터뜨렸다.형평성 논란도 이어졌다. 정부는 재산세 과세표준 12억원 초과 또는 금융소득 2000만원 초과 가구를 제외 기준으로 제시했지만, 반대로 일정 수준 이상의 자산이 있어도 근로소득이 낮아 건강보험료 부담이 적으면 지원금을 받을 수 있다는 지적이 나온다.이에 대해 직장인들 사이에서는 “꼬박꼬박 건보료 내는 사람만 손해 본다”는 반응도 이어졌다.여기에 첫 주에만 적용되는 출생연도 끝자리 기준 ‘5부제’를 제대로 확인하지 못해 헛걸음을 하는 고령층도 적지 않았다.행정안전부는 “추가 시스템 구축 없이 신속하게 지급 대상을 선정하기 위해 건강보험료 기준을 활용했다”며 “고유가와 물가 상승으로 어려움을 겪는 서민·중산층 지원에 재원을 집중하기 위한 조치”라고 설명했다.정부는 심사를 거쳐 수도권은 10만원, 비수도권은 15만원, 특별지원지역은 최대 25만원까지 차등 지급할 예정이다. 정부는 이의신청 절차도 운영한다는 방침이지만, 현장에서는 지원 대상 기준을 두고 문의와 혼선이 이어졌다.