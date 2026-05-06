한국행 유조선 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 세 번째

2~3주 내 국내 원유 공급 예정

이미지 확대 호르무즈 해협 근처에서 대기하는 유조선과 화물선. 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 근처에서 대기하는 유조선과 화물선.

세줄 요약 호르무즈 해협 봉쇄 이후 한국행 유조선이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 이동 중이다. 지난달 17일과 이달 3일에 이어 세 번째 사례다. 사우디 얀부항에서 원유를 실었고, 2~3주 내 200만 배럴을 국내에 공급할 예정이다. 호르무즈 봉쇄 뒤 홍해 통한 운송 지속

한국행 유조선 세 번째 안전 통과

2~3주 내 원유 200만 배럴 공급 예상

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중동 사태로 호르무즈 해협이 봉쇄된 후 홍해를 통한 원유 운송이 이어지고 있다.해양수산부는 6일 9시 기준 원유를 실은 유조선이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 이동중이라고 밝혔다. 지난달 17일과 이달 3일에 이어 세 번째다.홍해를 통과한 유조선은 사우디아라비아 서편 얀부항에서 원유를 선적했으며 2~3주 내 국내에 원유 200만 배럴을 공급할 것으로 예상된다.해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했다”며 “앞으로도 국내 원유수급 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.