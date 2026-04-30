“모텔 연쇄살인 피해男 3명 더 있다” 사실로…김소영 추가 기소

세줄 요약 검찰이 강북 모텔 연쇄살인범 김소영의 범행 대상에 남성 3명이 더 있었다는 사실을 확인해 추가 기소했다. 이들 중 2명은 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 마신 뒤 숨졌고, 1명은 의식을 잃은 것으로 조사됐다. 검찰, 김소영 추가 피해 남성 3명 확인

벤조디아제핀 음료 제공, 상해·사망 발생

첫 재판서 김소영, 살인 고의 부인

이미지 확대 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영. 서울북부지검 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영. 서울북부지검 제공

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검찰이 ‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)의 범행 대상에 남성 3명이 더 있었다는 사실을 확인해 재판에 넘겼다.서울북부지검 형사2부(부장 김가람)는 30일 특수상해·마약류관리법 위반 혐의로 김소영을 추가 기소했다.김소영은 지난해 12월 중순부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의로 지난달 10일 구속기소 됐다.앞서 서울 강북경찰서는 추가 수사를 통해 김씨가 기존에 다치거나 숨진 피해자 3명에 앞서 또 다른 남성 3명에게 같은 수법으로 상해를 입힌 사실을 확인, 지난달 19일 검찰에 추가 송치한 바 있다.경찰이 추가 피해 남성 3명 중 2명의 모발을 국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 결과, 벤조디아제핀 등 기존 범행과 동일한 성분이 검출됐다.나머지 1명에게서는 동일 약물이 검출되지 않았으나, 경찰은 범행 시점과의 시간 차이로 인해 검출되지 않았을 가능성을 배제하지 않고 있다. 이에 따라 경찰은 이들 역시 범행으로 신체적 피해를 입은 것으로 보고 혐의를 적용했다.김소영은 지난 9일 첫 재판에서 살인의 고의가 없었다며 혐의를 부인했다.