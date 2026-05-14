경남지사 선거 막 올랐다…김경수·박완수·전희영, 후보 등록 완료

김경수 “민주주의·경제 회복”

박완수 “흔들리지 않는 경남”

전희영 “도민 곁 새 인물 필요”

이미지 확대 경남지사에 출마한 후보들이 14일 경남 창원시 성산구 경남도선거관리위원회에서 후보 등록을 마친 후 후보자등록 신청서류 접수 및 기탁금영수증을 취재진에게 들어 보이고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김경수 후보, 국민의힘 박완수 후보, 진보당 전희영 후보(기호순). 2026.5.14. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경남지사에 출마한 후보들이 14일 경남 창원시 성산구 경남도선거관리위원회에서 후보 등록을 마친 후 후보자등록 신청서류 접수 및 기탁금영수증을 취재진에게 들어 보이고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김경수 후보, 국민의힘 박완수 후보, 진보당 전희영 후보(기호순). 2026.5.14. 연합뉴스

세줄 요약 6·3 지방선거 경남지사 후보 등록이 시작되며 김경수·박완수·전희영 후보가 모두 등록을 마쳤다. 김경수 후보는 경남 경제 회복과 지방소멸 대응을, 박완수 후보는 도정 성과와 미래 4년을, 전희영 후보는 도민 삶 변화와 첫 여성 도지사 도전을 강조했다. 경남지사 후보 3명, 등록 마치고 3파전 형성

김경수, 경남 경제 회복·지방소멸 대응 강조

박완수·전희영, 성과 계승·도민 삶 변화 제시

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6·3 지방선거 후보 등록이 시작된 14일 여야 경남지사 후보 3명이 모두 경남도선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마쳤다.본격적인 3파전 선거 구도가 형성되면서 각 후보는 저마다의 메시지를 내놓고 표심 공략에 나섰다.이날 더불어민주당 김경수 후보는 오후 1시 20분쯤 후보 등록을 완료했다. 국민의힘 박완수 후보와 진보당 전희영 후보는 오전 9시를 전후해 선관위를 찾아 등록 절차를 마쳤다.김경수 후보는 “반드시 경남을 다시 살려야 한다는 절박한 마음으로 후보 등록을 마쳤다”며 “경남 경제가 다시 마이너스 성장의 늪에 빠지고 민생경제도 함께 어려워지고 있다”고 밝혔다. 이어 “이번 선거는 경남이 미래로 나아갈지, 지방소멸과 침체로 갈지를 결정하는 중요한 선택”이라며 “부울경 메가시티 폐기 등 무책임한 정치는 중단되어야 한다”고 덧붙였다.그러면서 그는 “이재명 정부와 함께 지방이 성장을 주도하는 시대를 열고, 민주주의 회복과 민생경제 회복을 함께 이루겠다”고 강조했다.박완수 후보는 “지난 4년은 오직 도민과 경남을 바라보며 달려온 시간이었다”며 “이제 흔들리지 않는 미래 4년을 만들어야 한다”고 목소리를 높였다.이어 “반드시 승리해 도민의 기대에 반드시 부응하겠다”며 “도정 성과를 설명하고 현장에서 도민 목소리를 더 낮은 자세로 듣겠다”고 밝혔다. 이와 함께 박 후보는 “지난 4년간의 도정 성과를 도민들께 소상히 설명드리고, 현장에서 도민의 목소리를 더 낮은 자세로 듣겠다”며 “도민들의 기대와 요구를 민선 9기 공약에 충실히 반영하겠다”고 덧붙였다.전희영 후보는 “경남도정의 주인은 바뀌었지만 도민의 삶은 달라지지 않았다”며 “부자 경남, 가난한 도민이라는 현실을 바꿔야 한다”고 강조했다. 이어 “경남은 새로운 인물이 필요한 시점”이라며 “첫 여성 도지사로서 도민 곁에서 든든한 힘이 되겠다”고 포부를 밝혔다.전 후보는 이어 단일화 관련 질문에 “내란 청산에 대한 민심은 변하지 않았다”며 “진보당 입장은 분명하지만, 선거연대 가능성은 열려 있다”고 말했다.경남도선관위와 경남 22개 시군구 선관위는 15일 오후 6시까지 후보 등록을 받는다. 거리유세, 벽보 부착, 공보물 배포를 할 수 있는 공식 선거 운동은 21일부터 할 수 있다.