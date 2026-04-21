종합특검, 수사 무마 의혹 윤희근 前 경찰청장 PC도 압수수색

수사 무마 의혹 관련 윤 전 청장 개입 여부 수사

이미지 확대 권창영 특검 현판식 과천 특검 사무실 앞에 걸린 특검 현판. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 권창영 특검 현판식 과천 특검 사무실 앞에 걸린 특검 현판. 연합뉴스

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3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 한학자 통일교 총재의 원정도박 수사를 무마한 의혹과 관련해 윤희근 전 경찰청장의 과거 업무용 PC도 압수수색했다.21일 법조계에 따르면 종합특검은 전날 서울경찰청과 강원경찰청, 춘천경찰서 등을 압수수색하며 윤 전 청장의 업무용 PC에 대해서도 압수수색을 진행했다. 윤 전 청장은 경찰이 한 총재의 원정도박 관련 첩보를 입수한 2022년 6월 당시 경찰청 차장이었다.종합특검은 경찰이 한학자 총재를 비롯한 통일교 간부진이 2008~2011년 미국 라스베이거스 카지노에서 600억원어치 원정도박을 했다는 첩보를 입수하고도 수사하지 않은 혐의에 대해 들여다보고 있다.특히 경찰이 수사 무마를 넘어 관련 정보를 권성동 국민의힘 의원 등에게 전달한 의혹에 대해서도 살펴보고 있는데, 이 과정에 윤 청장의 개입이 있었는 지도 함께 수사하고 있는 것으로 알려졌다. 윤 전 청장은 윤석열 정부가 출범한 직후인 그해 8월 경찰청장으로 승진해 2년 임기를 채웠고, 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 소속 충북도지사 예비후보로 나섰으나 본경선에 올라가지 못했다.통일교와 유착 의혹이 제기된 권 의원은 교단 측에서 1억원의 불법 정치자금을 받은 혐의로 기소돼 1심에서 징역 2년을 선고받았고, 현재 항소심이 진행 중이다.