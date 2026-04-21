최저임금위원장에 권순원 교수…노동계 “노동자에 대한 정면 도발”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

최저임금위원장에 권순원 교수…노동계 “노동자에 대한 정면 도발”

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-04-21 16:27
수정 2026-04-21 16:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

민주노총 부위원장 반발하며 퇴장

이미지 확대
21일 세종시 정부세종청사에서 열린 내년도 최저임금을 정하기 위한 최저임금위원회 첫 전원회의에서 권순원 위원장이 발언하고 있다. 연합뉴스
21일 세종시 정부세종청사에서 열린 내년도 최저임금을 정하기 위한 최저임금위원회 첫 전원회의에서 권순원 위원장이 발언하고 있다. 연합뉴스


2027년도 최저임금을 정하는 최저임금위원회 위원장에 권순원 숙명여대 교수가 선출됐다.

고용노동부는 21일 정부세종청사에서 열린 최임위 첫 전원회의에서 권 교수가 제13대 최임위 위원장으로 선출됐다고 밝혔다. 최임위 위원장은 공익위원 중에 선출한다. 권 교수는 공익위원 간사로 활동해왔다.

권 위원장은 이인재 전 위원장이 지난해 11월 사임하면서 5개월 넘게 공석이었던 위원장 자리를 대신한다. 부위원장에는 임동희 상임위원이 선출됐다.

권 위원장은 노동계가 선출을 거세게 반대했던 인물이다. 앞서 민주노총은 “윤석열 정권의 ‘미래노동시장연구회’를 주도하며 ‘주 69시간제’ 등 노동시간 연장과 노동권 후퇴 정책을 설계한 권 위원의 위원장 선임 시도를 결코 수용할 수 없다”며 “이는 모순을 넘어 노동자에 대한 정면 도발”이라고 주장했다. 이날 근로자위원인 이미선 민주노총 부위원장은 권 위원장 선출에 반발하며 퇴장했다.

세종 김우진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2027년도 최저임금위원회 위원장으로 선출된 인물은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로