4월 하순 ‘깜짝 한파주의보’…21일 미세먼지 ‘매우 나쁨’

2005년 이후 가장 늦은 한파주의보

이미지 확대 기상청은 20일 오전 10시 강원 남부 산지·충남 공주와 금산·전북 무주에 한파주의보를 발령했다. 사진은 지난달 17일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 시내의 모습. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 기상청은 20일 오전 10시 강원 남부 산지·충남 공주와 금산·전북 무주에 한파주의보를 발령했다. 사진은 지난달 17일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 시내의 모습. 이지훈 기자

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봄의 끝을 알리는 절기 ‘곡우’인 20일 이례적으로 전국 곳곳에 한파주의보가 내렸다. 황사까지 한반도를 뒤덮을 것으로 예보돼 건강과 농작물 관리에 각별한 주의가 필요하다.기상청은 이날 오전 10시 강원 남부 산지·충남 공주와 금산·전북 무주에 한파주의보를 발령했다. 4월 하순에 한파특보가 내려진 것은 기상청 통계가 체계화된 2005년 7월 이후 처음이다. 2021년 4월 13일 강원 남부 산지와 전북 무주에 내려진 한파주의보보다도 일주일 더 늦어졌다.공주의 경우 이날 아침 최저기온이 12도였는데 21일 아침 최저기온은 2도에 그칠 것으로 예상된다. 금산과 무주도 이날 각각 13.7도와 14.1도에서 21일 2도로 떨어진다. 서울의 경우 아침 최저기온이 이날 13.7도에서 21일 6도로 하락할 전망이다.한파주의보는 10월부터 4월까지 중에 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어지고, 평년보다 3도 이상 낮을 것으로 예상될 때 내려진다. 이번 늦은 한파 특보의 원인으로는 최근 내륙에 이어진 이상고온 현상 때문이다.전국적으로 일교차도 크게 벌어진다. 아침 최저기온은 영상 2~11도, 낮 최고기온은 영상 16~22도로 예보됐다. 황사도 기승을 부려 모든 권역의 미세먼지 농도는 ‘매우 나쁨’ 수준까지 치솟을 전망이다.