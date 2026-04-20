‘글로벌 관광도시’ 역량 선보일 기회…부산시, BTS 공연 대비 총력

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부산시가 오는 6월 12, 13일 열리는 ‘BTS 월드투어 아리랑 in 부산’를 계기로 글로벌 관광 도시로서의 역량을 선보이기 위해 종합 지원대책을 마련하고 시행에 들어간다.시는 20일 오후 박형준 시장 주재로 BTS 월드투어 관광수용 태세·안전관리 점검 회의를 개최했다고 밝혔다. 회의에서는 도시 브랜딩과 수용 태세, 안전, 지역 상생 등 4개 분야 지원 대책을 마련했다.시는 우선 하이브와 협의해 오는 6월 5일부터 21일까지를 ‘BTS 더 시티 아리랑 in 부산’ 기간으로 정하고 다양한 행사를 열기로 했다. 이 기간에 부산역, 김해공항 등 주요 관문에 웰컴센터를 운영하고, 안내 기능을 강화한다. 도시철도도 증편해 관광객들의 편리한 귀가를 돕는다.광안리 해수욕장에서 드론쇼와 캔들 라이트 콘서트 등 야간 특화 콘텐츠를 선보이고 미슐랭 식당과 연계하는 ‘고메 셀렉션’과 북항 포트 빌리지, 별바다 부산 나이트 마켓 등 미식 체험 행사도 열어 도시 전역에 체류형 관광 모델을 가동한다. 이달부터 다음 달 초까지는 숙박료 폭등, 부당 예약 취소 등이 일어나지 않도록 집중적인 점검을 벌인다.공연이 열리는 연제구 아시아드주경기장을 중심으로 현장 지휘 체계를 구축해 발생할 수 있는 위험 시나리오에 대응하는 인파 관리, 응급 의료, 교통 분산 대책을 수립한다.이번 공연에 따라 발생하는 경제적 효과가 특정 산업에 머물지 않고 지역 소상공인과 골목상권까지 확산하도록 지역 화폐 사용을 유도하고 ‘퍼플 웨이브 페스타’ 등 소비 촉진 행사도 열기로 했다.시는 BTS 공연을 관람하려고 부산을 찾는 외국인 관광객이 머물 수 있도록 금련산·구덕 청소년 수련원을 1박에 1인 1만 350원에 개방하고, 내원정사 템플스테이도 이용할 수 있도록 했다. 이들 시설 예약은 오는 27일 NOL 유니버스에서 진행한다.부산시 관계자는 “이번 BTS 공연은 부산이 가진 잠재력, 공공 서비스 역량을 세계에 선보일 기회다. 관광객과 시민 모두의 완벽한 안전 확보를 최우선 목표로 삼아 모든 부서가 총력을 다하겠다”라고 밝혔다.