아파트에서 불 났을때 ‘무조건 대피’가 더 위험…“확산 경로부터 살펴야”

아파트 불났을때 ‘상황 파악’부터

인명피해 40% 무리한 대피에서

‘화염·연기’ 없으면 자택 대기해야

소방청은 아파트에서 불이 났을 때 화염이나 연기가 들어오지 않으면 무리한 대피보다 자택 내 구조를 기다리는 것이 현명하다고 당부했다. 사진은 지난 2월 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 발생한 화재의 모습. 연합뉴스 2026.2.24 닫기 이미지 확대 보기 소방청은 아파트에서 불이 났을 때 화염이나 연기가 들어오지 않으면 무리한 대피보다 자택 내 구조를 기다리는 것이 현명하다고 당부했다. 사진은 지난 2월 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 발생한 화재의 모습. 연합뉴스 2026.2.24

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아파트에서 불이 났을 때 집에 화염이나 연기가 들어오지 않으면 무리하게 대피할 필요가 없다. 세대 내에서 창문을 닫고 화재 상황을 주시하는 것이 안전하다. 자기 집에서 불이 나면 현관문을 닫고 계단을 이용해 대피해야 한다. 만약 대피가 어렵다면 세대 내 대피공간에서 젖은 수건 등으로 문틈을 막고 구조를 기다려야 한다.소방청은 20일 이런 내용의 상황별 피난 행동 요령을 준수해달라고 당부했다.자기 집에서 화재가 발생했을 때 대피할 수 있다면 계단을 이용해 지상이나 옥상으로 신속히 이동해야 한다. 이때 연기가 계단 등 아파트 내로 확산하는 것을 막기 위해 꼭 현관문을 닫아야 한다. 현관 입구 등에 불이 나 대피가 어렵다면 세대 내 설치된 대피공간이나 경량칸막이가 있는 곳으로 즉시 이동해야 한다. 고립 시 젖은 수건으로 문틈을 막아 연기 유입을 차단하며 구조를 기다려야 한다.다른 집에서 화재가 발생하면 상황을 먼저 살펴야 한다. 집으로 화염이나 연기가 들어오지 않으면 무리하게 대피하지 말고 세대 내에서 창문을 닫고 대기하는 것이 오히려 안전하다. 화재 상황을 주시하며 불이나 연기가 집까지 번지는 등 상황이 악화되면 대피를 고려해야 한다. 복도와 계단에 연기가 없는지 살피고 만약 대피가 불가능하다면 역시 문틈을 막는 등 구조를 기다려야 한다.평소 경량칸막이나 하향식 피난구 등 세대 내 설치된 피난 시설의 사용법을 미리 익히는 것도 중요하다. 소방청은 가족 구성원 모두가 참여하는 대피 연습을 연 2회 이상 실시할 것을 권고하기도 했다.소방청에 따르면 아파트 화재 발생 시 대피 과정에서 많은 인명피해가 생겼다. 최근 3년간 발생한 총 9300여건의 아파트 화재로 115명이 숨지고 1148명이 다쳤는데, 인명피해 39%는 화재가 발생하지 않은 세대에서 대피하다가 발생했다. 실제 지난 14일 전북 김제시 한 아파트에서 난 화재에서도 7명이 다쳤는데, 이들 대부분은 화재가 난 곳보다 위층에 살던 주민들이었다. 화재 시 발생한 유독가스 등 연기가 계단을 타고 상층부로 확산하며 대피 중이던 주민들이 피해를 입은 것으로 분석된다.김승룡 소방청장은 “아파트 화재 시 무조건적인 대피보다는 화염과 연기의 확산 경로를 먼저 살피고 상황에 맞게 대처하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.