우승 주역의 음주운전 적발…여자배구 GS칼텍스 안혜진, 자진 신고

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GS칼텍스 세터 안혜진. 한국배구연맹 제공
여자 프로배구 GS칼텍스의 ‘우승 주역’ 세터 안혜진이 음주운전을 하다 적발됐다.
GS칼텍스 구단은 17일 구단 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “안혜진 선수의 음주운전 사실을 확인하고 무거운 책임감과 함께 이를 알려드린다”며 “팬들께 심려를 끼쳐드린 데 대해 깊은 유감을 표하고 사과드린다”고 밝혔다.
안혜진은 최근 구단에 음주운전 적발 사실을 신고했다. 구단은 곧바로 한국배구연맹에 이를 통보했고, 리그 규정에 따른 징계 절차를 요청했다.
구단은 “구단 자체로도 사안의 경위를 파악해 이에 상응하는 조처를 할 것”이라며 “재발 방지를 위해 선수단과 구단 관계자에 대한 교육과 관리 체계를 살펴보고 정비할 것”이라고 전했다.
한국배구연맹 규정에 따르면 음주운전 적발자는 최소 ‘경고’에서 최대 ‘제명’까지 내릴 수 있고, 500만원 이상의 제재금까지 같이 부과할 수 있다.
연맹 관계자는 “이제 막 구단으로부터 신고를 접수했기 때문에 상벌위원회 소집을 준비 중”이라며 “다음 주 초쯤 상벌위원회 일정을 잡을 수 있을 듯하다”고 설명했다.
안혜진은 지난 5일 막을 내린 여자부 챔피언결정전에서 세터로 활약하며 팀의 우승을 이끌었다. 지난 시즌을 끝으로 자유계약선수(FA) 자격을 취득한 그는 최근 발표된 여자배구 국가대표 명단에도 포함됐다.
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