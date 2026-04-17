민주당 전북지사 선거 ‘돈 문제 연루’ 청년정치인들 잇단 후보자격 박탈

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더불어민주당 전북도당 로고.
더불어민주당 전북지사 선거를 앞두고 돈 문제와 연루된 청년 정치인들이 잇따라 후보 자격을 박탈당했다.
17일 전북특별자치도당 공직선거후보자추천관리위원회에 따르면 도당은 이원택(군산·김제·부안을) 의원의 식사비를 대납한 김슬지 전북도의원(비례)의 지방선거 후보 자격을 박탈했다.
윤준병 도당위원장은 이날 페이스북을 통해 “공관위는 식사비 대납 의혹 사건과 관련된 장본인에 대해 도의원 후보 부적격 결정을 했다”고 밝혔다.
김 도의원은 이번 6·3 지방선거에 부안 지역구 도의원으로 출마할 예정이었다.
그러나 이번 공관위 결정에 따라 민주당 후보로는 선거를 치를 수 없게 됐다.
김 도의원은 지난해 11월 29일 이원택 예비후보가 참석한 모임에서 나온 식사 비용 70여만원을 대납한 혐의를 받는다.
정읍의 한 식당에서 열린 이 모임에는 20여명이 참석했으며 김 도의원은 전북도의회 기획행정위원회 업무추진비와 사비 등으로 결제했다.
앞서 도당은 김관영 도지사의 현금 제공 사건과 관련해 대리비 명목의 돈을 받았던 민주당 소속 청년 예비 후보자 5명도 후보 자격을 박탈했다.
문성호 서울시의원 “CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축 E/L 설치 등 서울시 특교 22억원 확보”
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 홍제·홍은권역 방범용 CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축공사 엘리베이터 설치, 인왕산 이음길과 안산 황톳길 보수 등을 위한 서울시 특별교부금 총 22억여 원을 확보했다. 문 의원은 지난 13일 서대문구에 해당 예산이 교부됐음을 알리며, 마지막까지 지역 발전을 위한 예산과 서울시 특교금을 확실하게 확보하겠다고 약속했다. 그는 서대문구에 교부된 서울시 특교금 총 22억여 원에 대해 설명하며, 지난해 발생한 ‘홍제동 어린이 유괴미수 사건’의 후속 보완 조치인 방범용 CCTV 증설이 이뤄지고 있다고 전했다. 문 의원에 따르면 이번 특교금으로 CCTV가 추가 설치되는 지역은 홍제동 278-14 일대, 홍제동 381 일대, 홍은동 453-1 일대 등이다. 그는 회전형과 고정형 방범용 CCTV 설치를 통해 안전 사각지대를 최소화하겠다고 다짐했다. 본인의 지역구가 아니지 않냐는 서울시 관계자의 질문에는 “인접 지역이지만 작년 모두를 놀라게 했던 유괴미수 사건이 다시는 일어나지 않게 하겠다는 마음으로 확보에 힘을 보탰다”고 소회를 밝혔다. 이어 안산초등학교 학생들의 안전한 등하교와 무악재 주민들의 안전한 보행을 위해 구
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윤 도당위원장은 “김관영 도지사 대리비 수령 사건 관련 후보자 5명은 경위서 징구 및 공관위 대면 면접을 통해 사실 관계 확인을 거친 후 자격 박탈했다”고 설명했다.
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