민주당 전북지사 선거 ‘돈 문제 연루’ 청년정치인들 잇단 후보자격 박탈

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더불어민주당 전북지사 선거를 앞두고 돈 문제와 연루된 청년 정치인들이 잇따라 후보 자격을 박탈당했다.17일 전북특별자치도당 공직선거후보자추천관리위원회에 따르면 도당은 이원택(군산·김제·부안을) 의원의 식사비를 대납한 김슬지 전북도의원(비례)의 지방선거 후보 자격을 박탈했다.윤준병 도당위원장은 이날 페이스북을 통해 “공관위는 식사비 대납 의혹 사건과 관련된 장본인에 대해 도의원 후보 부적격 결정을 했다”고 밝혔다.김 도의원은 이번 6·3 지방선거에 부안 지역구 도의원으로 출마할 예정이었다.그러나 이번 공관위 결정에 따라 민주당 후보로는 선거를 치를 수 없게 됐다.김 도의원은 지난해 11월 29일 이원택 예비후보가 참석한 모임에서 나온 식사 비용 70여만원을 대납한 혐의를 받는다.정읍의 한 식당에서 열린 이 모임에는 20여명이 참석했으며 김 도의원은 전북도의회 기획행정위원회 업무추진비와 사비 등으로 결제했다.앞서 도당은 김관영 도지사의 현금 제공 사건과 관련해 대리비 명목의 돈을 받았던 민주당 소속 청년 예비 후보자 5명도 후보 자격을 박탈했다.윤 도당위원장은 “김관영 도지사 대리비 수령 사건 관련 후보자 5명은 경위서 징구 및 공관위 대면 면접을 통해 사실 관계 확인을 거친 후 자격 박탈했다”고 설명했다.