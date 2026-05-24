트럼프 “이란과의 협상 대부분 마무리...호르무즈 해협 개방될 것”

세줄 요약 트럼프 대통령이 사우디 왕세자 등 중동 정상들과 통화한 뒤 이란과의 평화 양해각서 협상이 대부분 마무리됐다고 밝혔다. 그는 최종 세부 사항을 논의 중이며, 합의안에 호르무즈 해협 개방이 포함될 것이라고 했다. 이란도 MOU 최종 확정을 위해 노력 중이라고 전했다. 트럼프, 이란과의 협상 대부분 마무리 발표

호르무즈 해협 개방 포함한 합의안 예고

이란도 MOU 최종 확정 위해 협의 지속

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 대부분 마무리됐고 호르무즈 해협이 개방될 것이라며 조만간 공식 발표가 있을 것이라고 예고했다.트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에서 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 알 사우드 왕세자 등 중동 주요국 정상과 통화했다며 “이번 통화는 이란 및 평화와 관련된 양해각서의 제반 사항을 주제로 이뤄졌다”고 밝혔다. 이어 “미국과 이란, 여러 국가 간의 합의안이 최종 마무리 절차를 남겨둔 채 대부분 협상이 이뤄졌다”고 발표했다.트럼프 대통령은 이어 “이번 합의의 최종 세부 사항들이 현재 논의 중이며, 조만간 공식 발표가 있을 예정이다. 합의안에 포함된 여러 요소들 중 하나로 호르무즈 해협이 개방될 것”이라고 예고했다. 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화했다고 밝혔다.트럼프 대통령의 발표가 나오기 전 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 “현재 양해각서(MOU) 최종 확정을 위해 노력하고 있다”고 밝혔다고 이란 국영 IRIB 방송이 전했다. 바가이 대변인은 특히 종전 MOU의 비교적 구체적인 내용까지 소개했다. 그는 이란이 제시한 14개 항의 요구에 핵 문제와 동결자산 해제 등 의제가 모두 담겼다고 했다. 아울러 양측이 종전 MOU에 합의할 경우 핵 사안을 논의하기까지 30일 혹은 60일의 유예기간을 둔다는 내용이 MOU 본문에 포함된다고 덧붙였다.로이터통신은 파키스탄의 소식통을 인용해 이란의 제안이 ▲공식적인 전쟁 종식 ▲호르무즈 해협에서의 위기 해결 ▲더 광범위한 합의를 위한 30일(연장 가능)간의 협상 시작 등 3단계로 이뤄져 있다고 전했다.