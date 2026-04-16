경산 남매지에서 30대 남성 숨진 채 발견

이미지 확대 경찰과 소방, 남매지 수색작업. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경찰과 소방, 남매지 수색작업. 뉴시스

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16일 오전 7시 9분쯤 경북 경산시 계양동 남매지에서 A씨(30대·경북 칠곡군)가 숨진 채 발견됐다.경찰과 경산시에 따르면 이날 오전 4시 4분쯤 이곳에서 운동을 하던 한 시민이 벤치에 주인없는 소지품과 휴대전화가 놓여 있는 것을 목격하고 경찰에 신고했다.경찰은 소방과 수난인명 구조대와 함께 3시간여 동안 수중 수색작업을 벌여 A씨를 발견했으나 이미 숨진 상태였다.현장에서 소지품과 휴대전화 휴대품과 유서는 발견되지 않았다.수색작업에는 인력 25명과 장비 12대가 투입됐다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.