울산옹기축제 5월 1일 화려한 개막

1일부터 사흘간 울주군 온양읍 외고산 옹기마을

물레 체험, 옹기 작품 판매, 드론 불꽃쇼 등 진행

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울산의 대표 축제인 ‘울산옹기축제’가 오는 5월 1일부터 3일까지 울주군 온양읍 외고산 옹기마을 일원에서 열린다.16일 울주문화재단에 따르면 올해 축제 슬로건은 ‘웰컴 투 옹기마을’이다. 전통 옹기의 가치와 외고산 옹기마을만의 정취를 현대적인 콘텐츠와 접목한 프로그램들을 선보인다.축제 첫날에는 개막 퍼레이드 ‘옹기로 길놀이’에 이어 조희만 옹기장인과 그 아들의 이야기를 다룬 주제 공연 ‘흙 묻은 어깨’가 첫 무대를 장식한다. 대를 이어 옹기를 빚어온 장인의 삶과 가족의 의미를 전한다.축제 기간에는 주민기획단 ‘옹해야’가 기획한 체험 프로그램과 주민 공연, 체험 프로그램이 운영되며 물레 체험과 ‘나만의 옹기 만들기’가 진행된다. 또 외고산 옹기장인의 작품 및 부산과학기술대학교 학생들의 옹기 작품도 판매한다.야간에는 드론쇼와 불꽃쇼가 펼쳐진다. 여기에 실제 옹기 가마의 불을 바라보며 즐기는 ‘옹기 가마 불멍’과 레이저·포그를 활용한 전시 ‘야화’가 운영돼 많은 볼거리를 제공할 예정이다.이 밖에도 스탬프 투어와 게임형 이벤트, 다양한 전통문화 체험 프로그램도 함께 운영된다.축제 마지막 날인 3일에는 메인 공연 ‘옹기콘서트 흔들어 재껴옹’이 펼쳐진다. 홍경민, 정수라, 박성온, 정서주, 김경호 밴드가 출연한다. 군 관계자는 “관람객 편의를 위해 셔틀버스는 지난해보다 2배 이상 확대 운영한다”면서 “많은 사람이 찾아 울산을 대표하는 전통 옹기의 매력을 만끽하길 바란다”고 밝혔다.