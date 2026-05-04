남자탁구, 36년 만에 만리장성 넘었다

세계선수권 단체전서 中에 3-1 승

신유빈 빠진 여자팀은 2연패 부진

이미지 확대 한국 남자탁구 대표팀 선수들이 3일(한국시간) 영국 런던 OVO아레나 웸블리에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권 단체전 조별리그 2차전 중국과의 경기에서 승리한 뒤 기념촬영을 하고 있다.



대한탁구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 남자탁구 대표팀 선수들이 3일(한국시간) 영국 런던 OVO아레나 웸블리에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권 단체전 조별리그 2차전 중국과의 경기에서 승리한 뒤 기념촬영을 하고 있다.



대한탁구협회 제공

2026-05-04 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오상은 감독이 이끄는 한국 남자탁구 대표팀이 오준성의 활약으로 세계탁구선수권대회에서 36년 만에 중국을 잡는 쾌거를 이뤘다.한국남자대표팀은 3일(한국시간) 영국 런던 OVO아레나 웸블리에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권 단체전 조별리그 2차전에서 오준성(세계30위)이 2경기를 잡으면서 중국에 매치스코어 3-1로 승리했다.예선전이긴 하지만 한국이 단체전에서 중국에 승리한 것은 1990년 베이징 아시안게임 이후 무려 36년 만이다.한국은 주장 장우진(세계9위)에게 휴식을 주고 대신 김장원을 1매치에 기용했다. 그러나 0-3(10-12, 5-11, 2-11)으로 1매치를 내준 한국은 2매치에 나선 오준성이 리앙징쿤(세계21위)을 상대로 3-1(6-11, 11-4, 11-9, 11-9)로 역전승하며 경기를 원점으로 둘렸다.상승세를 탄 한국은 안재현이 저우치하오(세계20위)를 3-1(11-9, 11-9, 8-11, 20-18)로 돌려세우며 승기를 잡았다. 4매치에 나선 오준성은 린시동을 3-1(11-9, 5-11, 12-10, 11-9)로 잡으며 승리를 확정했다. 1승1패를 기록한 한국은 남은 잉글랜드전 결과에 따라 최상위 시드 확보도 기대할 수 있게 됐다.한편 대만에 일격을 당한 여자대표팀은 루마니아와의 경기에서도 2-3으로 지면서 2연패를 기록했다. 에이스 신유빈(대한항공)이 대만전 준비 과정에서 허리 통증이 재발하면서 루마니아전에 빠졌고, 남은 경기 참여도 장담하기 어려워 부담이 커졌다.