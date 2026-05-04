백화점 1층에 100평 카페… 공식 깬 신세계

스타필드하남 ‘체류형 공간’ 변신

동선 1.5배 확장, 쇼핑 쾌적도 높여

이미지 확대 신세계백화점은 지난달 29일 백화점 최초로 스타필드 하남점 1층에 약 330㎡(100평) 규모의 카페 ‘테라로사’를 열고 점포의 체류 및 휴식 기능을 강화했다고 3일 밝혔다. 사진은 지난달 29일 테라로사 매장.

신세계백화점 제공 닫기 이미지 확대 보기 신세계백화점은 지난달 29일 백화점 최초로 스타필드 하남점 1층에 약 330㎡(100평) 규모의 카페 ‘테라로사’를 열고 점포의 체류 및 휴식 기능을 강화했다고 3일 밝혔다. 사진은 지난달 29일 테라로사 매장.

신세계백화점 제공

2026-05-04 B3면

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신세계백화점 스타필드하남점이 ‘1층에는 명품·화장품’이라는 백화점의 전통 공식을 깨고 지역 밀착형 ‘체류형 공간’으로 탈바꿈하면서 주목을 받고 있다.신세계 하남점은 최근 1층에 약 330㎡(100평) 규모의 스페셜티 커피 브랜드 ‘테라로사’를 유치하고, 영패션 및 아동 브랜드 28개를 새단장 오픈했다고 3일 밝혔다. 통상 명품과 화장품 중심으로 구성되는 백화점 1층에 테라로사 카페가 입점한 것은 처음이다. 또 1층 내 입점 매장 수를 기존보다 10곳이나 대폭 줄이면서 매장 면적과 동선을 1.5배 확장해 쇼핑 쾌적도를 높였다.이번 개편은 단순 소비 공간을 넘어 쇼핑, 휴식, 체험이 결합된 ‘머무는 공간’으로 1층을 재정의함으로써 상권 변화에 선제적으로 대응하겠다는 취지다.경기 하남 상권은 3040세대 가족 단위 고객 비중이 약 60%에 달하며 신혼부부와 영유아 가구 등이 많다는 점에서 단순 쇼핑을 넘어 휴식과 체류 경험에 대한 수요가 높다는 것이다. 내년 하남 교산지구에 8만명이 입주를 시작하면 가족 단위 고객은 더욱 몰릴 것으로 보인다.