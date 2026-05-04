손흥민 ‘8호 도움’… MLS 단독 선두로 도약

샌디에이고FC전 부앙가 지원사격

북중미챔스컵 포함하면 15호 도움

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2026-05-04 B7면

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미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민(34)이 샌디에이고와의 경기에서 도움 1개를 추가하며 이 부문 단독 1위로 도약했다.손흥민은 3일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 스냅드래곤 스타디움에서 열린 샌디에이고FC와의 2026 MLS 11라운드 원정 경기 후반 15분에 교체 출전해 드니 부앙가의 추격 골을 도왔다.손흥민은 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 오는 7일 예정된 톨루카(멕시코)와의 북중미 챔피언스컵 4강 2차전 원정 경기에 대비해 체력을 안배하려는 차원이었다. 손흥민을 비롯한 주축 선수가 빠진 LAFC는 전반 7분 샌디에이고에 선제골을 내준 뒤 경기 내내 끌려 갔다. 샌디에이고가 슈팅 6차례(유효 슈팅 2개)를 퍼부었지만 LAFC는 단 1개의 슈팅(유효 슈팅 0개)만 기록했다.LAFC는 후반 다비드 마르티네스, 손흥민 등을 투입하며 반전을 꾀했다. 그러나 오히려 후반 26분 추가 골을 내줬다. 0-2로 패색이 짙은 상황에서 손흥민은 후반 37분 공을 몰고 페널티 박스 안으로 침투해 부앙가에게 패스를 내줬고, 이를 받은 부앙가가 강한 땅볼 슈팅으로 골을 완성했다. 동점골은 더 극적이었다. LAFC는 후반 추가시간이 모두 지난 뒤 상대 골키퍼 부상으로 지연됐던 시간을 추가로 받은 상황에서 마지막 코너킥을 얻어냈다. 문전 혼전 상황에서 라이언 홀링스헤드가 후반 추가시간 14분에 동점골을 넣어 2-2로 경기를 끝냈다.이로써 손흥민은 리그 9경기에 출전해 도움 8개를 기록, MLS 도움 부문 단독 1위로 도약했다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 7경기까지 포함하면 시즌 15호 도움이다. 다만 이날 손흥민의 정규 리그 첫 골은 터지지 않았다. 손흥민은 올 시즌 북중미 챔피언스컵에서만 2골을 기록 중이다.