뺄 수 없는 식비·줄일 수 없는 약값… 고물가, 장애인부터 삼킨다

장애인 가구 소비 44% 식비·의료비

의료비 비중 4.1%P↑…전체보다 높아

지출 절반이 생존 직결 ‘필수재’

취약한 소득 기반…고물가에 직격탄

이미지 확대 AI이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 AI이미지. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구에 거주하는 지체장애인 김모(56) 씨의 가계부는 요즘 온통 ‘빨간불’이다. 중동 전쟁 여파로 생활 물가가 들썩이며 장보기가 겁난다는 이들이 늘고 있지만 김씨가 느끼는 공포는 결이 다르다. 비장애인이 ‘외식 한 번 줄이면 그만’인 지출을 고민할 때 그는 매달 나가는 재활치료비와 병원비, 식비를 계산한다. 줄이려야 줄일 수 없는, 생존과 직결된 ‘필수재’ 중심의 지출 구조다.한국장애인개발원이 16일 발표한 ‘2025년도 장애통계연보’를 분석해 보면 장애인 가구의 연평균 소비지출 중 식료품(33.6%)과 의료비(10.7%)가 차지하는 비중은 전체의 절반에 가까운 44.3%에 이른다. 특히 의료비 비중은 전체 가구(6.6%)보다 4.1%포인트나 높았다.물가가 오를 때 비장애인 가구는 의류비나 외식비 등을 줄여 허리띠를 졸라맬 수 있지만 장애인 가구는 가계부의 절반 가까이가 필수재로 묶여 있다.여기에 장애라는 특수성으로 인해 발생하는 추가 비용은 고물가 시대의 ‘장애 할증’처럼 작용한다. 2023년 기준 장애인 가구가 장애로 인해 매달 추가로 지출해야 하는 비용은 평균 17만 원으로 집계됐다.항목별로는 의료비가 5만 7800원으로 가장 많았고, 보호·간병비(2만 8200원), 교통비(2만 4100원 )가 뒤를 이었다. 이 비용은 인건비와 유가 상승에 민감하게 반응하는 항목들이다. 단순히 소득이 낮은 것을 넘어 일상을 유지하기 위해 비장애인보다 더 많은 ‘생존 비용’을 지불해야 한다는 점이 물가 상승기 장애인 가구를 벼랑으로 내몰고 있다.지출은 늘어나는데 소득의 기초는 부실하다. 2023년 장애인 가구의 연간 경상소득은 6002만 원으로전체 가구 평균(7185만 원)의 83.5% 수준에 머물렀다.소득의 질 또한 문제다. 취업률이 낮은 탓에 근로소득 비중은 51.1%로 전체 가구(64.5%)보다 13.4%포인트 낮았다. 대신 정부 지원금인 공적이전소득 비중(17.6%)은 전체 가구보다 2배 이상 높았다. 경제 위기나 고물가 같은 외부 충격이 왔을 때 자생적으로 버틸 수 있는 근로소득은 적고, 외부 보조에 의존하는 구조다 보니 빈곤율은 전체 인구보다 2.4배 높은 35.7%에 달한다.이경혜 한국장애인개발원장은 “장애인 가구는 낮은 소득 수준에도 불구하고 일상 유지를 위해 반드시 지출해야 하는 의료비와 간병비 등 추가 비용 부담이 크다”며 “물가 상승이 장기화하는 상황에서 장애인의 특수한 지출 구조를 반영한 소득 보전과 필수 비용 부담 완화를 위한 정책이 필요하다”고 강조했다.