사회 [포토] ‘실전 같은 훈련’… 싱크홀 인명구조 훈련 입력 2026-04-15 13:24 수정 2026-04-15 13:24 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/04/15/20260415800002 URL 복사 댓글 0 15일 경기도 하남시 천현동 교산 공공주택지구 공사현장에서 열린 ‘2026년 중대재난대응 유관기관 합동훈련’에서 소방관들이 싱크홀 발생으로 인한 매몰 상황을 가정해 구조훈련을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 훈련의 명칭은 무엇인가? 2026년 중대재난대응 유관기관 합동훈련 2025년 중대재난대응 유관기관 합동훈련