[포토] ‘실전 같은 훈련’… 싱크홀 인명구조 훈련

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15일 경기도 하남시 천현동 교산 공공주택지구 공사현장에서 열린 ‘2026년 중대재난대응 유관기관 합동훈련’에서 소방관들이 싱크홀 발생으로 인한 매몰 상황을 가정해 구조훈련을 하고 있다.