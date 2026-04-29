더불어민주당 은평구 후보자들, 봉산 편백숲서 집결

세줄 요약 더불어민주당 은평구 후보자들이 봉산 편백숲에 모여 6.3 지방선거 필승 결의대회를 열고, 깨끗한 정책 선거와 주민 행복, 지역 발전을 위한 헌신을 약속했다. 봉산 편백숲서 민주당 은평구 후보 결의대회 개최

깨끗한 정책선거·주민행복·원팀 승리 다짐

무장애 데크길 줍깅 캠페인과 현장 행보 진행

이미지 확대 김미경(앞줄 왼쪽 두 번째) 더불어민주당 은평구청장 후보자와 은평구 시·구 의원 후보자들이 봉산 편백나무 숲에서 ‘줍깅’ 캠페인 활동 후 기념 촬영을 하고 있다.

본인 제공 닫기 이미지 확대 보기 김미경(앞줄 왼쪽 두 번째) 더불어민주당 은평구청장 후보자와 은평구 시·구 의원 후보자들이 봉산 편백나무 숲에서 ‘줍깅’ 캠페인 활동 후 기념 촬영을 하고 있다.

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6월 지방선거를 앞둔 더불어민주당 은평구 후보자들이 29일 봉산 편백나무 숲에 모여 ‘결의대회’를 열었다고 이날 밝혔다.김미경 민주당 은평구청장 후보는 첫 일정으로 봉산 편백숲에서 시·구의원 후보자 및 관계자들과 함께 ‘6.3 지방선거 필승 결의대회’를 개최했다. 참석자들은 결의문을 낭독하며 ▲깨끗하고 정책 중심적인 선거운동 ▲주민 행복과 지역 발전을 위한 무한 헌신 ▲‘원팀’ 정신을 바탕으로 한 선거 승리 등을 다짐했다.후보자들은 봉산 입구에서 전망대로 이어지는 무장애 데크길을 오르며 쓰레기를 줍는 ‘줍깅’ 캠페인도 진행했다. 김 후보는 행사에서 “이곳 편백숲의 나무 한 그루, 데크길 하나하나에는 우리 구민들을 향한 정성이 담겨 있다”며 “선거 역시 요행을 바라지 않고 현장에서 땀 흘려 발로 뛰는 사람만이 구민의 선택을 받을 수 있다”고 말했다.그러면서 “검증된 유능한 일꾼들이 모두 승리해야만 ‘일 잘하는 지방정부’가 완성된다”며 “압도적 승리로 은평의 기분 좋은 변화를 이어가자”고 덧붙였다.