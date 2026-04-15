오세훈 “창동 일대 동북권 문화관광 중심지 될 것”

2027년 3월 준공·5월 첫 공연 예정
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오세훈 서울시장이 15일 서울 도봉구 창동 서울아레나 공사현장을 둘러보고 있다. 서울아레나는 2만명 이상을 수용하는 국내 최대 규모의 케이팝(K-POP) 전문 공연장이다.
뉴스1
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오세훈 서울시장이 15일 도봉구 창동의 서울아레나 공사 현장을 찾아 “서울아레나는 동북권 발전 견인차”라고 말했다. 서울아레나는 스탠딩석을 포함해 최대 2만 8000명까지 수용할 수 있는 K-팝 전용 공연장으로 2027년 3월 준공 예정이다. 이어 2027년 5월에는 첫 공연을 선보일 예정이다.
오 시장은 이날 현장을 둘러본 뒤 “서울아레나가 완공되면 고척돔과 2032년 완공 예정인 잠실 돔구장 등 세 군데에 K-팝 공연이 가능한 장소가 마련된다”고 설명했다. 그는 “옆 창동차량기지가 올 상반기 내 (경기 남양주시) 진접으로 이전하고 서울디지털바이오시티(S-DBC), 바이오를 콘셉트로 한 연구개발 기업단지가 조성된다”며 “여러 형태의 새로운 문화 관광 지역 발전 업무 지구가 어우러질 것”이라고 덧붙였다.
그러면서 “초대형 스타가 등장하는 공연의 경우 5만~7만석까지 이야기되지만 그런 공연은 1년에 몇 번 없다”며 “사업자 입장에서는 경제성을 맞추기 위해 3만~3만 5000명까지 수용 가능한 K-팝 전용 공연장이 최적의 사이즈”라고 강조했다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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이어 “서울아레나가 동북권 발전에 견인차 역할을 할 수 있는 허브 기능을 하도록 주변에 어떤 시설을 준비하고 어떤 콘텐츠를 집어넣을지 다음 주에 정리해 발표한다”며 “‘직·주·락’이 어우러진 지역 발전 경제 활성화 전략으로 서울아레나가 다시 시작됐다”고 부연했다.
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