부산 도심서 홀덤펍 위장 불법 도박장…운영진 등 25명 무더기 검거

이미지 확대 경찰이 단속한 부산 동구 한 상가건물 내 홀덤펍 위장 불법 도박장. 부산경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경찰이 단속한 부산 동구 한 상가건물 내 홀덤펍 위장 불법 도박장. 부산경찰청 제공

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부산 도심에서 합법적인 홀덤펍으로 위장한 불법 환전 도박장을 운영한 공동 업주 등 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.부산경찰청 광역범죄수사대는 도박장소 개설, 관광진흥법 위반 혐의로 불법 홀덤펍을 운영한 공동 업주 40대 A씨 등 관계자 7명을 구속 송치하고, 20대 B씨 딜러 10명과 도박 가담자 8명을 불구속 송치했다고 15일 밝혔다.A씨 등은 지난해 6월부터 10월까지 부산 동구 한 상가 건물에 불법 환전 도박장을 차리고 운영한 혐의를 받는다.경찰에 따르면 이들은 오픈 채팅방에서 손님을 모집하고, 인증 절차를 거쳐 도박장에 들여보냈다. 손님이 입장한 뒤에는 현금을 낸 만큼 칩으로 교환해주고, 텍사스 홀덤 게임을 하게 했다.손님이 칩을 모두 잃으면 무제한으로 재구매할 수 있도록 했으며, 게임이 끝나면 손님이 가진 칩은 다시 현금으로 환전해주면서 10%를 수수료로 받았다.이 때문에 이 홀덤펍에서는 하루에 5000여만원의 판돈이 오갔으며, 운영 기간 중 확인된 도박 자금만 40억원 상당이었다. 이들은 수익금 추적을 피하려고 오로지 현금으로만 거래한 것으로 조사됐다.경찰은 법원으로부터 추징 보전 인용 결정을 받아 공동 업주들의 범죄 수익금 2억원 상당을 확보해둔 상태다.