“즐기며 지구를 지켜라”… 제주는 지구의 날 기념 시민참여형 환경축제로 들썩인다

제주시 18일 시민복지타운광장서 지구환경축제

재활용나눔장터, 자전거발전기로 솜사탕 만들기 등

탄소중립 체감 프로그램 풍성… 홍보부스엔 다회용컵

서귀포시, 완그릇 인증·얼쑤플로깅 데이·10분 소등행사

25일 지구·환경 사랑 페스티벌… RE100 달걀·우유 소개

도, 2월부터 초록동행 나무심기 릴레이로 7220그루 심어

이미지 확대 제주시는 오는 18일 제주시민복지타운 광장에서 ‘2026 지구환경축제’를 연다. 제주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시는 오는 18일 제주시민복지타운 광장에서 ‘2026 지구환경축제’를 연다. 제주시 제공

이미지 확대 지구의날 22일 오후 8시부터 10분간은 서귀포 전역에서 동시 소등이 실시된다. 서귀포시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지구의날 22일 오후 8시부터 10분간은 서귀포 전역에서 동시 소등이 실시된다. 서귀포시 제공

이미지 확대 지난해 지구의날에 펼쳐진 요망진 벼룩시장 행사에서 시민들이 구경하고 있다. 서귀포시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 지구의날에 펼쳐진 요망진 벼룩시장 행사에서 시민들이 구경하고 있다. 서귀포시 제공

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제주 전역이 22일 ‘지구의 날’을 전후해 시민 참여형 환경축제로 들썩인다. 놀고, 걷고, 끄고, 심는 생활 속 실천을 전면에 내세워 ‘탄소중립 제주’로 향하는 일상 전환을 끌어내겠다는 구상이다.제주시는 18일 제주시민복지타운 광장에서 ‘2026 지구환경축제’를 연다고 17일 밝혔다.‘놀면서 지키는 지구: 그린 플레이 페스타’를 슬로건으로 내건 이번 행사는 시민 설문으로 주제를 정하고 참여기관을 청소년·복지 분야까지 넓힌 점이 특징이다. 프로그램도 16종에서 19종으로 확대했다.개막식에선 지구사랑 포스터 공모전 시상과 함께 마술공연, 어린이합창단 무대가 이어진다. 행사장에는 공모전 수상작 전시와 재활용 물품을 나누는 장터가 들어선다. 자전거 발전기로 솜사탕을 만드는 체험, 고장 난 우산 수리, 커피박을 활용한 비료 만들기 등 ‘생활 속 탄소중립’을 체감하는 프로그램도 촘촘히 배치됐다.한라산국립공원 홍보관의 ‘깃대종 컬러링북’ 체험도 눈길을 끈다. 시는 모든 부스에서 일회용품 사용을 제한하고 다회용 컵을 도입하는 등 ‘쓰레기 없는 축제’를 원칙으로 운영한다.김기완 제주시 기후환경과장은 “이번 축제를 통해 시민들이 일상에서 친환경 생활을 실천할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “재미있는 놀이와 다양한 체험거리로 누구나 찾고 싶고 즐기고 싶은 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.서귀포시는 ‘기후변화주간’(20~24일)으로 분위기를 잇는다. 17~23일에는 음식물쓰레기 줄이기 ‘완그릇 인증’ 이벤트가 진행되고, 19일에는 자구리공원 일대에서 해안 쓰레기를 수거하는 ‘얼쑤(Earth) 플로깅 데이’가 열린다. 21일에는 계단 이용 캠페인으로 일상 속 탄소 절감을 독려한다. 지구의 날 당일 오후 8시부터 10분간은 전역에서 동시 소등이 실시된다.정점은 25일 제주월드컵경기장 광장에서 열리는 ‘지구＆환경 사랑 페스티벌’이다. ‘2035 탄소중립 제주’를 내걸고 재생에너지 전환(RE100), 탈플라스틱, 자원순환을 3대 축으로 내세웠다. 재생에너지로 생산된 감귤·달걀·우유를 소개하는 체험부스를 신설하고, 폐현수막을 재활용한 돗자리 대여 등 현장형 자원순환 실험도 병행한다. 40여 개 체험부스와 전국체전 마스코트 ‘끼요’를 활용한 콘텐츠로 정책을 ‘보는 것’에서 ‘해보는 것’으로 바꿨다.양 행정시는 작은 실천을 일상으로 끌어올려 섬 전체를 ‘탄소중립 실험실’로 바꾸겠다는 입장이다.한편 제주도가 2월부터 추진 중인 ‘초록동행 나무심기 릴레이’에는 현재까지 59개 단체, 2048명이 참여해 7220그루를 심었다. 연간 약 3만 ㎏의 탄소 흡수 효과가 기대된다.