재선 도전 나선 김진태 “의리와 뚝심의 강원도 사람”

“4년간 7대 미래산업 육성”

민주당 우상호와 ‘빅 매치’

이미지 확대 김진태 강원지사는 14일 도청 브리핑룸에서 재선 도전을 선언하는 기자회견을 가졌다. 김진태 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 김진태 강원지사는 14일 도청 브리핑룸에서 재선 도전을 선언하는 기자회견을 가졌다. 김진태 후보 제공

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국민의힘 김진태 강원지사가 14일 재선 도전을 공식 선언했다.김 지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “지금 우리는 감자만 팔던 강원도에서 첨단미래산업으로 완전히 산업지도를 바꾸고 있다”며 “이 거대한 전환기에는 무엇보다 정책의 연속성이 중요하고, 누구보다 강원도를 잘 알고, 강원특별자치도를 깊이 이해하는 사람이 책임지고 마무리해야 한다”고 밝혔다.이어 “강원특별자치도의 밑그림을 설계했고, 강원특별자치도를 출범시키며 초대 도지사가 됐다”며 “내용이 부실했던 강원특별법을 두 번 대폭 개정했는데, 그때마다 삭발농성 등 온몸을 던져 투쟁했다”고 덧붙였다.‘의리와 뚝심의 강원도 사람’을 캐치프레이즈로 내건 김 지사는 “강원도에서 태어나 강원도에서 초·중·고를 나왔고, 검사생활을 하면서도 강원도를 잊지 못해 춘천지검과 원주지청에서 근무했다”며 “춘천에서 국회의원을 두 번 했고, 낙선의 아픔도 있었지만 강원도에 대한 의리로 고향을 떠나지 않고 지켰다”고 강조했다.또 맞대결 상대인 더불어민주당 우상호 전 청와대 정무수석을 겨냥해 “대통령이 보냈다는 후보도 있다. 하지만 강원특별자치도는 중앙의 규제와 간섭으로부터 벗어나 우리의 운명을 스스로 책임지겠다고 태어난 것”이라며 “중앙에서 예산 몇 푼 더 받겠다고 시작한 것이 아니다. 기나긴 굴종의 시대에서 진정한 자치시대로 저와 함께 가보자”고 전했다.그는 지난 4년간의 성과로 반도체, 바이오, 미래차, 수소 등 7대 미래산업 육성을 꼽으며 “이제부터 본격적으로 기업을 유치하고, 일자리를 만들겠다”며 “지난 4년 강원도를 특별하게 만들어왔다면 앞으로 4년은 도민 여러분 한 분 한 분의 삶을 특별하게 바꾸겠다”고 했다.김 지사는 기자회견 뒤 강원도선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 했다.한편 우 전 수석은 지난달 5일 예비후보 등록을 마치고 일찌감치 선거전에 뛰어들었다.