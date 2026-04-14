전북도, 중동전쟁 피해기업 세정 지원 추진

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전북도가 중동정세 불안으로 수출 차질, 물류비 상승, 대금 결제 지연 등 경영난을 겪는 도내 기업을 대상으로 세정 지원에 나선다. 지방세 납부 기한 연장, 세무조사 연기, 징수유예 등 종합적으로 지원을 한다는 계획이다.도는 최근 김관영 지사 주재로 도-시군 중동상황 비상경제대응TF 영상회의를 열고 이 같은 지원 방안을 점검했다. 중동 지역 직접 피해기업은 물론, 해운·항공·정유·석유화학 업종과 수출 비중이 높은 기업까지 지원 대상에 포함했다.지원 내용은 취득세·지방소득세 등 신고·납부 기한 연장, 연말까지 세무조사 착수 보류 및 진행 중인 조사 중지, 고지유예·분할 고지·징수유예·체납처분 유예 적극 검토, 지방세 환급금 조기 지급 및 행정제재 유보 등이다.국세청이 피해기업으로 인정한 수출기업과 석유화학·철강 분야 중소·중견기업 1357개 법인(32억 7000만원 규모)에 대해서는 법인 지방소득세 납부 기한을 4월 말에서 7월 말로 3개월 직권 연장했다. 단, 신고 기한(4월 30일)은 유지된다.중동 전쟁으로 직접 피해를 본 해운·항공, 정유·석유화학, 수출·건설플랜트 분야 기업은 신청을 통해 최대 12개월까지 추가 연장이 가능하다. 납부세액이 100만원을 넘는 경우엔 분할 납부도 허용된다. 중소기업은 납부 기한 후 2개월 이내까지 분납할 수 있다.김관영 지사는 “안정적인 경영 유지를 위해 피해기업의 추가 납기연장 신청을 신속히 처리하고 시군과 긴밀히 협력해 지원 사각지대가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.